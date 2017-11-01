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Apple, WWDC 2017 etkinliğinde tanıttığı ve geçtiğimiz eylül ayında ilk sürümünü yayınladığı iOS 11 için major güncelleme yayınladı. iOS 11.1 güncellemesi ile iPhone ve iPad'deki kronik hataların giderilmesini hedefleyen Apple ayrıca 70'ten fazla yeni emoji eklendiğini duyurdu

Beklenen güncelleme yayında!

Apple, WWDC 2017 etkinliğinde tanıttığı ve geçtiğimiz eylül ayında ilk sürümünü yayınladığı iOS 11 için major güncelleme yayınladı. iOS 11.1 güncellemesi ile iPhone ve iPad'deki kronik hataların giderilmesini hedefleyen Apple ayrıca 70'ten fazla yeni emoji eklendiğini duyurdu

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:55
Beklenen güncelleme yayında!
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APPLE, geçtiğimiz haziran ayında düzenlediği WWDC 2017 etkinliğinde mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 11'i duyurmuştu. Ekran kaydı, Wi-Fi paylaşımı, yenilenen denetim merkezi ve bunun gibi pek çok özelliğiyle dikkat çeken iOS 11, eylül ayında resmen yayınlanmış ve beğenilmişti.
Gelgelelim iOS 11'in yüklenmesiyle bazı sorunlar baş gösterdi. Cihazlarda şarj süresinin kısalması, ekran dönmesinde problem yaşanması ve kamerada donma meydana gelmesi bir hayli eleştirilere neden oldu.
 
Bu nedenle Apple mümkün olan en kısa sürede iOS 11.1 güncellemesini yayınladı. Yaklaşık 250 mb boyutundaki güncelleme, pek çok hatanın düzeltilmesini ve performans iyileştirmelerini içeriyor.
 
iOS 11.1 neler getiriyor?
 
Apple’ın açıklamasına göre iOS 11.1, 70’ten fazla yeni emoji, hata gidermeler ve geliştirmeler içeriyor.
Emoji
 
Yeni yiyecek türleri, hayvanlar, mitolojik yaratıklar, giysi seçenekleri, daha fazla duyguyu ifade eden gülen yüzler, cinsiyet ayrımı gözetmeyen karakterler ve daha fazlası da dâhil olmak üzere 70’ten fazla yeni emoji.
Fotoğraflar
 
Bazı fotoğrafların bulanık görünmesine neden olan bir sorunu çözer.
 
Live Photo efektlerinin yavaş oynatılmasına neden olan bir sorunu giderir.
 
iCloud yedeklemeden geri yüklerken bazı fotoğrafların Kişiler albümünde görüntülenmemesine neden olan bir sorunu düzeltir.
 
Ekran resimleri arasında kaydırırken performansı etkileyebilecek bir sorunu düzeltir.
Erişilebilirlik
 
Sınıf 2 giriş için Braille desteğini artırır.
 
Çok sayfalı PDF’lerde VoiceOver erişimini iyileştirir.
 
Gelen bildirimleri duyurmayla ilgili VoiceOver rotor eylemlerini iyileştirir.
 
Uygulama Değiştirici’den uygulama çıkarmayla ilgili VoiceOver rotor eylemleri menüsünü iyileştirir.
 
Bazı kullanıcıların Dokunarak Yazma ile VoiceOver’ı kullanırken yaşadığı, alternatif tuşların görüntülenmemesiyle ilgili bir sorunu düzeltir.
 
Mail’de VoiceOver rotorunun her zaman saptanmış eyleme dönmesiyle ilgili bir sorunu düzeltir.
 
VoiceOver rotorunun iletileri silmemesiyle ilgili bir sorunu düzeltir.
Diğer iyileştirmeler ve düzeltmeler
 
3D Touch özellikli ekranın kenarına basarak uygulama değiştiriciye erişme desteğini tekrar ekler.
 
Silinen Mail bildirimlerinin Kilitli ekranda yeniden görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir.
 
Kurumsal ortamlarda, yönetilen uygulamalar arasında veri taşınmasını engelleyen bir sorunu düzeltir.
 
Bazı 3. parti GPS aksesuarlarıyla ilgili, konum verilerinde hatalara neden olan bir sorunu düzeltir.
 
Kalp Atış Hızı bildirim ayarlarının 1. nesil Apple Watch’lara bağlı aygıtlardaki Apple Watch uygulamasında görünmesiyle ilgili bir sorunu çözer.
 
Apple Watch’taki bildirimlerde uygulama simgelerinin görünmemesiyle ilgili bir sorunu düzeltir.

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AppleWWDC 2017GüncellemeMajor Güncelleme. IOS
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