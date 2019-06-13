beIN 'Türkiye’den çekiliyor' iddialarına Digiturk'ten yalanlama

Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk, çatısı altında bulunduğu beIN Medya Kuruluşu'nun sport kanalı beIN Sports'un Türkiye'den çekilmek istediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

beIN 'Türkiye’den çekiliyor' iddialarına Digiturk'ten yalanlama
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DİGİTÜRK'ün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Digiturk Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir" denildi. Açıklamada, Digiturk'ün uzunca bir süredir söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den 'doğal ve makul' taleplerde bulunduğuna dikkat çekildi.  Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'un olağanüstü genel kurul toplantısında, beIN Sports'un zarar ettiğini ve Türkiye'den çekilmek istediğini söylediği belirtilmişti. Açıklamada, "Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır. Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile çalışmaya devam ederek, Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır" ifadeleri kullanıldı.

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