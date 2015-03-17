Bebeğini Facetime sayesinde doğurdu

RADİKAL'İN haberine göre; Dr. Meena Devalla adlı kadın sağlığı ve doğum uzmanı, geçtiğimiz Perşembe ameliyatta olduğu bir sırada, muayenehanesinden bir telefon aldı. Hastası Keyanna Rivera’nın muayenehaneye geldiği ve doğumunun başladığı bildiriliyordu. Ancak Dr. Devalla’nın doğuma yetişmesi mümkün değil gibi görünüyordu.
Stres anında hızlıca çözüm üreten Dr. Devalla telefonundan FaceTime uygulamasını açtı ve doğumu görüntülü konuşma yaparak yönetti.
ABD’de yayın yapan MyFox New York kanalına konuşan anne Rivera, “Doktorum fiziken orada olmasa bile yine de olaya müdahale etmesi beni çok rahatlattı. Sürekli buraya kıskaç takın, şunu yapın, bunu yapın diye direktif veriyordu” diye konuştu.
Hayata gözlerini açan Rafael, bildiğimiz kadarıyla FaceTime yoluyla doğan ilk erkek çocuk oldu. “Yeni nesil teknolojinin içine doğuyor” sözü bu olayın ardından bir miktar daha anlam kazanmış gibi…
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Son Güncelleme: 17.03.2015 14:31