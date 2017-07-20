Başlat Menüsü'nü daha da şeffaflaştırın!

WİNDOWS 10, Windows 8'e göre çok daha hoş bir görünüme sahip olabilir. Tabi bu, işletim sistemini istediğiniz gibi değiştiremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Küçük bir ayar değişikliği ile Windows 10'un Başlat Menüsü'nün saydamlığını değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz?Ayarlar > Kişiselleştirme yolunu izleyin ve sol tarafta Renkler sekmesini seçin. Burada "Saydamlık efektleri" seçeneğinin açık olmasına dikkat edin. Bu ayar menüyü yeterince saydam yapmadıysa, kayıt defteri üzerinden bir değeri değiştirerek saydamlığı artırabilirsiniz.Kayıt defterini düzenlemek tehlikeli olduğundan, sadece bahsettiğimiz değeri değiştirmeye dikkat edin! Başlat Menüsü'ne regedit yazın ve Enter'a bastıktan sonra şu konuma gidin:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionThemesPersonalizeSağ tarafta Enable Transparency adlı bir anahtar göreceksiniz ve bu anahtarın değeri 1 olacak. Değere çift tıklayarak değeri 0 olarak değiştirin. Şimdi Başlat Menüsü'nü tekrar açtığınızda menünün çok daha saydam olduğunu göreceksiniz. İşte menünün önceki ve sonraki hali:Bu ayarları değiştirerek dilediğiniz saydamlık seviyesini bulacağınızı umuyoruz.