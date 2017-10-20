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Ay'da 50 kilometrelik mağara keşfedildi

Japon araştırmacılar, Ay üzerinde astronotlar tarafından üs olarak kullanılabilecek bir mağara keşfetti

Ay'da 50 kilometrelik mağara keşfedildi

Japon araştırmacılar, Ay üzerinde astronotlar tarafından üs olarak kullanılabilecek bir mağara keşfetti

20 Ekim 2017 Cuma 14:43
Ay'da 50 kilometrelik mağara keşfedildi
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JAPON araştırmacılar, Ay'da astronotlar tarafından üs olarak kullanılabilecek 50 kilometre boyunca uzanan bir mağara keşfettiler.
Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), keşfedilen büyük yer altı mağarasının gelecekte astronotlar için Ay üssü olarak kullanılabileceğini ümit ettiklerini açıkladı. 3,5 milyar yıl önce lavlardan oluştuğu düşünülen mağaranın gelecekte içinde bir uzay üssü kurulması halinde astronotları güneşin yaydığı radyasyon ve kozmik ışınlardan korunabileceği düşünülüyor.
JAXA'nın Ay uydusu Kayuga'nın topladığı bilgilere göre, Marius Hills denilen bir grup volkanik kubbeli alanın altında yer alan mağaranın 100 metre genişliğinde olduğu tespit edildi. Kayuga’nın ilk önce 50 metre çapında ve derinliğinde bir delik tespit ettiğini bildiren ajans, Ay yüzeyindeki radyo dalgaları kullanılarak yapılan araştırmaların onları mağaranın lavdan oluşmuş olduğu sonucuna götürdüğünü açıkladı.
Yer altı yapısının batıdan doğuya doğru uzandığını gösteren verileri inceleyen JAXA araştırmacılarının çalışmaları, mağaranın derinliklerindeki kayalıklarda buz ve su ihtimalinin bulunduğunu doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
JAXAMağaraUzay Keşif Ajansı
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