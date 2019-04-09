Astronotlar yine uzay yürüyüşüne çıktı!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli astronotlar, istasyonda batarya değişimi için yine uzay yürüyüşüne çıktı.

Astronotlar yine uzay yürüyüşüne çıktı!
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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Anne McClain ve Kanadalı meslektaşı David Saint-Jacques'ın, yürüyüş sırasında istasyonun dışında  batarya değişimi ve kablo döşeme işini tamamlaması gerekiyor.
Döşenecek yeni kablonun, UUİ'nin Kanada yapımı robot kolu için güç  devresi desteği sağlayacağı ve iletişimi iyileştireceği ifade edildi. 
 Astronotların, daha önce yerleştirilen 6 lityum-iyon bataryadan  birinin çalışmaması üzerine bu sefer iki eski nikel-hidrojen bataryayı yeniden  istasyonun dışına takacağı belirtildi. 
Bu, astronotların 2,5 haftada yaptığı 3. uzay yürüyüşü olacak.

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