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ASELSAN denizlerde "fersah fersah" ilerliyor

ASELSAN, son 10 yıldaki performansıyla "sonar pazarında" güçlü bir küresel oyuncu haline geldi. Şirket tarafından yurt içinde ve dışında 36 denizaltı ve su üstü platformu için 33 yerli ve özgün su altı akustik sistemi kullanıma sunuldu. 37 sistem için sözleşme takvimlerine uygun çalışmalar devam ediyor.Deniz Kuvvetlerine taktik alanda önemli yetenek kazandıracak sonar sistemi Fersah, ihracat fırsatlarıyla ASELSAN'ın küresel oyuncu nitelemesini pekiştirecek

TEKNOLOJİ 11.11.2019, 17:04
ASELSAN denizlerde "fersah fersah" ilerliyor
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 SU altı akustik ve sonar sistemleri  alanında küresel oyuncu haline gelen ASELSAN, bu alanda geleceği şekillendiriyor. Son yıllarda yapılan farklı küresel sonar sistem pazar analizlerinde  ASELSAN, "küresel ana oyuncu" ya da "dikkati çeken oyuncu" olarak adlandırılıyor. Bunlardan biri olan "Sonar System-Global Market Outlook 2017-2026"  raporunda sonar sistemleri pazarındaki ana oyuncular başlığında, Northrop  Grumman, Thales ve Kongsberg gibi firmalarla birlikte ASELSAN da 14 ana oyuncu  başlığı altında inceleniyor. Bu değerlendirmelerin kriterlere dayalı ve  derinlemesine yapılan "sonar pazarı" inceleme raporlarında olması dikkati  çekiyor.  ASELSAN için küresel oyuncu nitelemesinin, su altı akustik dünyasını  yönlendiren raporlarda yer almasını sağlayan gerçeğin ardında geniş bir  çeşitlilikte yapılan çalışmalar ve bunları dayandırdığı bilgi birikimi, altyapı  ve insan kaynağı kalitesi yer alıyor.
3 farklı sistemden ihracat başarısı
 
 ASELSAN, su altı akustik alanında ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği  10 yıllık süreçte, yurt içinde ve dışında 16'sı denizaltı, 20'si su üstü olmak  üzere 36 farklı platformda, 11 ayrı yerli ve özgün su altı akustik sistemi için  33 teslimatı başarıyla tamamlayarak kullanıma sundu. Şirket, 37 sistem için de  sözleşme takvimlerine uygun olarak çalışmalarına devam ediyor. Denizaltı platformlarına özel 3 farklı su altı akustik sistemi ihraç  eden ASELSAN, böylece küresel oyuncu olmak motivasyonunu gerçeğe dönüştürdü.
 
 Dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı
 
 ASELSAN çalışmalarını, alçak frekanstan yüksek frekansa tüm su altı  akustik bandını kapsayan sonar sistemleri, su altı seyir yardımcı sistemleri ve  torpido karşı tedbirleri sistem ve ürünlerini içeren geniş bir çeşitlilikte  gerçekleştirdi. Bu sayede su altı alanında kapsamlı bilgi birikimi oluşturuldu. 1 milyon 250 bin saati aşkın tasarım iş gücü, yaklaşık 32 bin saat  gölet, 25 bin saat deniz tecrübesi sonunda, her ihtiyaca etkin ve süratli çözüm  bulabilecek bir kabiliyete ulaşıldı. Bu sayede, "Ay" sınıfı denizaltılarda  intersept sonar gibi bir sistem, 9 ay gibi çok kısa sürede dünyaca ünlü rakipten  daha süratli ve daha uygun maliyetle sağlandı.
 
 Fırkateynler Fersah ile güçleniyor
 
ASELSAN'ın su altı akustik ve sonar sistemleri alanındaki en önemli  ürünlerinden birini Fersah Karinaya Monteli Sonar Sistemi oluşturuyor.  Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyonu Sözleşmesi  kapsamında son teknolojiye uygun olarak geliştirilen ve Deniz Kuvvetlerinin  ihtiyacı doğrultusunda ek özellikler kazandırılan yeni nesil Fersah Karinaya  Monteli Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Sonarı, 4 fırkateyne entegre edilecek. Yeni  gemi inşa ve modernizasyon projeleriyle bu sayının artırılması hedefleniyor. Fersah, geminin su altı temaslarının tespit, izleme ve sınıflandırma  fonksiyonlarını icra etmek, geminin kendisine yönelmiş torpidolardan sakınmasını  sağlamak ve muhasım denizaltılara karşı hücum geliştirmek amacıyla kullanılan en  önemli bileşenlerden biri olacak. Deniz Kuvvetlerine taktik alanda önemli yetenek kazandıracak sonar  sistemi Fersah, ihracat fırsatlarıyla ASELSAN'ın küresel oyuncu nitelemesini  pekiştirecek.

Kulaç, Zoka, Zargana sınırları aştı

Su üstü gemilerinin iskandil ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması  amacıyla geliştirilen Kulaç İskandil Sistemi, yurt dışında önde gelen bir üretici  firmaya karşı kazanılan ihale sonrası Türkiye'nin 4 denizaltısına entegre edildi.  Endonezya denizaltısı için satışı yapılan ve akustik alanında sistem seviyesi  ihraç edilen ilk su altı sistemi olan Kulaç, yurt içinde ve dışında 5 ayrı  denizaltı ile 19 su üstü gemi platformuna entegre edildi/ediliyor.  Denizaltılar İçin Akustik Aldatıcı (DAKA) Sistemi ile Deniz Kuvvetleri  envanterindeki tüm denizaltılar torpidolara karşı savunma konusunda modern bir  yeteneğe kavuştu. Bu proje kapsamında geliştirilen "akustik aldatıcı ve  karıştırıcılar" (Zoka Dekoy Ailesi) çoklu sayıda üretilerek Türk denizaltı  filosunun kullanımına sunuldu.  Zoka-Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve Aldatıcıları için ilk  yurt dışı sipariş Endonezya'dan alındı.

Zargana Denizaltı Torpido Karşı Tedbir Sistemi, otonom çalışma ve  hızlı reaksiyon yeteneğiyle torpidolara karşı en üst düzey savunma sağlıyor. Zoka  hareketli akustik aldatıcı ve karıştırıcıların denizaltıların mukavim gövdesi  dışından fırlatılmasını sağlayacak lançer sistemi geliştirme çalışmaları  tamamlandı. Sistem, sözleşme kapsamında envanterdeki 8 denizaltı platformuna  entegre ediliyor. Zargana, Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterindeki denizaltılara  entegre edilmek üzere yurt dışına gönderiliyor. Hızır Suüstü Gemileri İçin Torpido Karşı Tedbir Sistemi, su üstü  platformları için torpido karşı tedbir ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması  amacıyla geliştirildi. Hızır, mevcut sözleşmeler kapsamında yurt içinde 9 ayrı  platforma entegre edilecek. Buna ek olarak MİLGEM-İ Sınıfı gibi yeni gemi inşa  projeleri ve modernizasyon projeleriyle bu sayının artırılması hedefleniyor.

Asist Türkiye için ilk oldu

Milli Savunma Bakanlığının Denizaltı İntersept Sonar Tedariki İhalesi  kapsamında 3 Asist Denizaltı İntersept Sonar Sistemi envantere kazandırıldı ve  denizaltıların harekatlarına önemli destek sağlandı. Asist, sonar deniz  biriminden, gemi içi birimlerine kadar bir bütün halinde değerlendirildiğinde  Türk denizaltılarına entegre edilen ilk milli sonar sistemi oldu. ASELSAN öz kaynaklarıyla denizaltılar ve mayın avlama gemilerinde  kullanılabilecek özelliklerde Mayın Tespit Sonar Sistemi (MATESS) geliştirildi.  Sistem uyumlandırılarak bir mayın avlama gemisinin tespit sonarı gemi içi  birimlerinin modernize edilmesi amacıyla kullanıldı. Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Sözleşmesi  kapsamında ASELSAN, her bir denizaltıdaki 6 farklı sonar sisteminin (Silindirik  Dizin Sonarı, Pasif Mesafe Tespit Sonarı, Yanal Dizin Sonarı, Silindirik  İntersept Dizini, Aktif Sonar ve Öz-Gürültü Ölçme) ıslak taraf birimlerinin  modernizasyonunu gerçekleştirecek.

Yeni sistemler yolda

ASELSAN, tamamlanan ve proje takvimlerine uygun devam eden bu  projelerin yanında Akustika Sualtı Akustik Haberleşme Ağı, Tork Torpidoya Karşı  Savunma Torpidosu, Orka Hafif Torpido, Düşük Frekans Çekili Aktif Sonar Sistemi  (DÜFAS), Aselbuoy Pasif Sonoboy, Sualtı Akustik Gözetleme Ağı (SAGAP) ile  Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamayı ve yeni ihracat başarıları yakalamayı  hedefliyor.
 

#ASELSAN #fersah #Deniz #Teknoloji
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