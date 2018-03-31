Artık sevgilinizin WhatsApp'ta kimle konuştuğunu görebileceksiniz

Chatwatch isimli yeni bir uygulama, arkadaşlarınızın WhatsApp'ta kimlerle konuştuğunuzu görmesini sağlıyor. Apple tarafından yasaklanan uygulamanın geliştiricisi web sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı.
SAAT KAÇTA YATTIĞINI VE O AN KİMLERLE KONUŞTUĞUNU TAHMİN EDİYOR
WhatsApp'ın kullanıcıların çevrimiçi ya da çevrimdışı olup olmadıklarını gösteren özelliğinden faydalanan uygulama, isteyen herkesin arkadaşlarının WhatsApp'a ne sıklıkta girdiğini, her gün saat kaçta yattığını ve o an kimlerle konuştuğunu tahmin ediyor.
"SON GÖRÜLME" KAPATILSA DAHİ ÇALIŞIYOR
Kullanıcılar "Son görülme" özelliğini kapatsalar dahi çalışabilen Chatwatch isimli uygulama, detaylı tahminler ve veriler sunabilmek için 24 saate ihtiyaç duyuyor.
APPLE KISA SÜREDE YASAKLADI
Uygulama, App Store'da ortaya çıkmasından kısa sonra Apple tarafından yasaklandı.
WEB SÜRÜMÜ YAYINLANACAK
Chatwatch'un geliştiricisi, uygulamalarının mağazadan neden kaldırıldığını bilmediklerini söylerken, web sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı.
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