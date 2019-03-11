Artık para ödemeyeceksiniz! Bugünden itibaren bedava oldu

2
Celeb Phone for Fake Facetime:
Ünlü biriyle konuştuğunu düşünerek arkadaşlarınızı kandırmanız için müthiş bir uygulama! Fotoğrafını çek, ünlü bir fotoğrafını yükle ve resmi Facebook, Instagram, Snapchat ve daha fazlasına kanıt olarak paylaş!
3
Ka.ly Music Beat:
Müzik parçalarınızı (kendi sesiniz de dahil) sıra dışı filtrelerle eğlenceli videolara dönüştüren bir uygulama.
4
3 Wins:
3 Wins uygulaması, olumlu düşüncelerinizi ortaya çıkarmanıza ve gün içinde başarılarınızı takdir ederek sizi motive eden basit ama etkili bir başarı izleyicisidir.
5
Funnel:
Haberi Oynat diye komut veriyorsunuz ve haberleri size bir bir okuyor. BBC, NPR, WSJ, CBC, VOA, Fox 5 gibi platformları kullanarak saatlik haber paylaşımı yapıyor.
6
Escape game : The rooms:
Odadaki bulmaları çözerek mahsur kaldığınız odadan çıkmanın yollarını arıyorsunuz.