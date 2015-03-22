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Artık Facebook ile para göndermek de mümkün

Sosyal medya sitesi Facebook, bu akşam itibariyle Facebook Messenger uygulamasını kullanan bir kısım kullanıcının mesajlaşırken doğrudan para transferi yapmaya başlayacağını, yakın gelecekte ise bu özelliğin herkese açılacağını açıkladı

Artık Facebook ile para göndermek de mümkün

Sosyal medya sitesi Facebook, bu akşam itibariyle Facebook Messenger uygulamasını kullanan bir kısım kullanıcının mesajlaşırken doğrudan para transferi yapmaya başlayacağını, yakın gelecekte ise bu özelliğin herkese açılacağını açıkladı

22 Mart 2015 Pazar 11:59
Artık Facebook ile para göndermek de mümkün
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FACEBOOK konu ile ilgili yayınladığı basın açıklamasında “ Bugün Messenger’a insanların arkadaşlarına daha güvenli ve kolay bir şekilde para yollamasını mümkün kılacak yeni bir özellik ekliyoruz. Bu özellik önümüzdeki aylarda ABD’de kullanıma girecek. Kullanımı kolay ve bedava olacak” dedi.
 Yeni uygulama sayesinde Facebook kullanıcılarının Messenger içindeki para ikonuna tıklayarak banka kartları aracılığı ile istedikleri tüm kullanıcılara para transfer edebileceği belirtilirken, bu uygulamanın bilgisayarların yanı sıra Apple ve Android akıllı telefonlarda  da kullanılabileceği belirtildi.
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Son Güncelleme: 22.03.2015 11:00
Anahtar Kelimeler:
FacebookPara GöndermeSosyal MedyaFacebook Messenger
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