Apple’dan iPhone hamlesi! Ucuz iPhone sonunda geliyor

DAHA önceden de paylaşılan konsept videoları ve görselleriyle birçok kez gündeme gelen iPhone SE 2 ile ilgili bugün çok konuşulacak bir iddiada bulunuldu. ThinkApple tarafınca paylaşılan rapora göre, yeni iPhone SE 2‘nin önümüzdeki bahar ayında piyasaya sürüleceği müjdelendi. Söz konusu yeni iPhone modelinin nasıl olacağı ile ilgili henüz net bir bilgili paylaşılmadı. Ancak, ThinkApple şirkete yakın kaynaklarca elde ettiği bilgiler doğrultusunda cihaz, Phone X modellerinden aşina olduğumuz çentikli bir ekranın üzerine kurulacak. 4.7 inç boyutundaki bir ekrana ev sahipliği yapacağı tahmin edilen SE 2 modelinin ayrıca diğer modellerde olduğu gibi FaceID sensörüne de sahip olacağı düşünülüyor. Fakat, FaceID gibi son teknolojilere sahip olacak olan SE 2 maliyetinin de bir hayli yüksek olacağI belirtiliyor.