Apple’dan bomba yenilikler

APPLE'IN bugün düzenlediği "Gösteri Zamanı" etkinliğinde Apple News Plus haber ve dergi uygulamasının yanı sıra, kullanıcıların hâlihazırda kullanıyor olduğu sıradan ödeme yöntemlerine alternatif olacak Apple'ın kendi kredi kartı Apple Card duyuruldu.

Apple Card'a sahip olmak için Apple kullanıcılarının Apple Wallet uygulamasından yeni sistem için kayıt olması ve dijital bir kart numarası alması, kullanıcıların Apple Pay'in geçerli olduğu her yerde kartlarını kullanmaları için yeterli olacaktır. Kullanıcılar; hesap hareketlerini, kalan bakiyelerini ve faturalarının ne zaman işleneceği bilgisine yine aynı uygulama içerisinden ulaşabiliyor olacaklar.

Her alışveriş yaptığınızda harcadığınız tutarın %2'si hesabınıza geri aktarılacak olurken, bir Apple ürünü satın aldığınızda toplam fiyatın %3'ü hesabınıza geri aktarılacak. Kullanıcılarına güzel bir uygulama sunan Apple, bu yeni sistemine "Daily Cash" ismini verdi. Sistemin ülkemize ne zaman geleceği, henüz net olarak bilinmiyor.