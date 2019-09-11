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Apple Watch Series 5 tanıtıldı! İşte özellikleri

Apple’ın merakla beklenen etkinliği gerçekleştirilirken biz de sizlere anlık tüm bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni iPhone’ların yanı sıra oldukça merak edilen ve beklenen Apple Watch Series 5 tanıtıldı. İşte Apple Watch Series 5 özellikleri ve fiyatı!

TEKNOLOJİ 10.09.2019, 21:38
Apple Watch Series 5 tanıtıldı! İşte özellikleri
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TANITILAN iPhone’ların ardından Apple Watch serisinin yeni üyesi de kullanıcılara sunuldu. iPhone’lar birçok sızıntıyla karşımıza çıkmış olmasına rağmen yeni Apple Watch üyesi hakkında pek de bilgi yoktu. Hatta tanıtılıp tanıtılmayacağı da net olmayan yeni saatin hem tasarımı hem de donanım özellikleri belli oldu.Geçtiğimiz yıl Apple Watch Series 4 ile daha büyük bir ekran sunan Apple, bu yılki Apple Watch için tasarımsal bir değişiklik yapmayarak karşımıza çıktı. 3 farklı araştırmayla kullanıcı deneyimini geliştirerek anlatılmaya başlanan Apple Watch Series 4’ün geliştirilen yazılımsal özellikleri ile dikkat çekti.Yeni Series 5’in Always-On özelliği ile artık saatinizin ekranı hiçbir zaman kapanmayacak ve normal bir saatmişcesine her saniye ekranınızı görebileceksiniz. Fakat siz ekrana bakmadığınız süreçlerde ekran parlaklığı otomatik olarak azalacak. Siz ekrana baktığınız zaman parlaklık ise otomatik olarak artacak. Bu teknoloji için yeni akıllı saatte LTPO Retina bir ekran kullanılmış.Yeni akıllı saat üyesi de geçtiğimiz yıl olduğu gibi 40mm ve 44mm kasa boyutlarına sahip olarak kullanıcılara sunulacak. Bu yılki modelde EKG özelliği ve yeni geliştirilmiş sağlık özellikleriyle daha çok ön plana çıktı.Ayrıca Apple Watch’un yeni bir özelliği de pusula olarak karşımıza çıktı. Artık yeni Apple Watch enlemboylamyükseklik ve eğim gösteren dahili pusulayı içerisinde barındıracak. Ayrıca cihazın Maps uygulaması da hangi yöne dönük olduğunuzu gösterecek şekilde güncellendi.B Apple Watch 5 düşme algılama, Emergency SOS ve Medical ID gibi saatin güvenlik özelliklerini geliştirdi. Emergency SOS ile artık hücresel verinizin bulunmadığı acil durumlarda küresel çapta birçok ülkede acil durum araması gerçekleştirebileceksiniz. Fakat henüz hangi ülkelerde bu özellik kullanılabilecek belli değil.Yeni akıllı saate de geçen yıl kullanılan 64 bitlik çift çekirdekli S4 işlemcinin güç verdiği düşünülüyor. Cihazın işlemci gibi önemli donanım özellikleri ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca WatchOS 6 hakkında pek bir şey açıklanmasa da yeni Apple Watch Series 5‘in WatchOS 6 ile satışa çıkması bekleniyor.

Apple Research uygulaması ile Apple Watch Series 5’in sunacakları

Apple, yeni Apple Watch serisi ile yapılan kalp, işitme ve kadın sağlığı için araştırma enstitüleri ve hastanelerle ortaklık yaptığı sağlık çalışmalarını da açıkladı. Kullanıcılar, yıl sonunda Apple Watch’lara gelecek olan Apple Researchuygulamasıyla birçok farklı yeni özelliğe de kavuşacaklar.

Apple Watch Series 5 fiyatı ve çıkış tarihi

Son olarak yeni Apple Watch 100 geri dönüştürülmüş alüminyum kaplamaya sahip ve AltınUzay Grisi ve Açık Gri olarak üç farklı renk seçeneği ile birlikte tanıtıldı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıllarda da bulunan birçok farklı kordon modeli ile karşımıza çıkacak. Apple Watch Series 5, resmi olarak 20 Eylül’de satışa sunulacak. GPS modelinin fiyat etiketi 399 dolar iken GPS ve hücresel veri özelliğine sahip olan model ise 499 dolarlık fiyat etiketi ile satışta olacak.

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