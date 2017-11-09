Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor

SAHİP olduğu inovasyon ve teknoloji ekibiyle akıllı telefon pazarındaki yenilikçi markalardan Meizu, her sene duyurduğu yeni modeller ile tüm dünyada kendinden söz ettirmeyi başarıyor.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPIYOR

2003 yılında Jack Wong tarafından kurulan, kısa sürede Çin'de beş büyük telefon üreticisi arasına giren ve son yıllarda Avrupa ve dünyaya açılarak kısa sürede 30'dan fazla ülkede faaliyet göstermeye başlayan Meizu, Türkiye ile ilgili planlarını da tamamlayarak sektörün deneyimli isimlerinden Murat Sungur Özkan'ı ülke müdürü olarak atadı.

GENPA'YLA ANLAŞTI

Meizu Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan ilk stratejik hamlesini sektörde yıllardır başarıyla taşıdığı markalarla lider konumda olan Genpa ile imzaladığı distribütörlük anlaşması ile yaptı.

Meizu'nun pazara girişi ve Genpa ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Meizu Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan şunları söyledi:

"Daha önce görev aldığım firmalar vesilesiyle dünya teknoloji pazarının kalbi Çin'de çok kez bulundum ve her zaman Çin'de geniş kitlelerin Meizu markasına olan ilgisi ve sadakati dikkatimi çekmişti. Şimdi Meizu'nun Türkiye ülke müdürü olarak hedefim aynı ilgi ve sadakati Türkiye'de oluşturmak ve bunu başarabilmek. Önceliğimiz satış ve teknik servis operasyonunda da tıpkı akıllı telefonlarımızın tasarımında olduğu gibi kullanıcıyı ön planda tutacağımız bir ağ oluşturmak. Bu noktada Türkiye'de sektörün saygın ve güçlü bir iş ortağı olan Genpa'nın güvencesiyle, dünyada 30'dan fazla ülkede elde ettiğimiz tecrübe ve başarı ile birleştirerek Türkiye pazarına iddialı bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. Modern, yenilikçi tasarım anlayışımız ve sahip olduğumuz yüksek teknoloji bu iddiamızı da destekliyor"

ALİBABA'DAN 590 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Genpa İcra Kurulu Başkanı M. Fatih Erdem ise Genpa adına yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Dünyanın birçok ülkesinde Ar-Ge gücü ve yenilikçilikle anılan Meizu'nun Türkiye pazarına Genpa ile giriş yapmasından mutluluk duyuyoruz. Genpa olarak sunacağımız tecrübe ve geniş hizmet ağıyla birlikte Meizu'nun küresel pazarda yakaladığı başarıya, Türkiye pazarında da ulaşacağına inanıyoruz."

Meizu, 2015 yılında e-ticaret devi Alibaba'dan 590 milyon dolar yatırım almış ve yine aynı sene 20 milyon akıllı telefon satışı yapmayı başarmıştı. Kasım ayı içinde tüm Türkiye'de satışa sunulacak olan Meizu akıllı telefonlar, Genpa'nın distribütörlük ve teknik destek ağından yararlanacak.

Şirketin resmi sitesinde şu an bölgeler arasında Türkiye yer almıyor ancak yaşanan son gelişmeler sonrasında kısa süre içinde sitedeki bilgilerin güncellendiğini görebiliriz.