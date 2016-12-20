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Apple vazgeçmiyor!

Apple, İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı 13 milyar euro geriye dönük vergi borcu çıkaran AB kararına karşı temyiz başvurusunda bulundu

Apple vazgeçmiyor!

Apple, İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı 13 milyar euro geriye dönük vergi borcu çıkaran AB kararına karşı temyiz başvurusunda bulundu

20 Aralık 2016 Salı 09:48
Apple vazgeçmiyor!
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AB Komisyonu, 3 yıl süren inceleme sonucunda Apple'ın, İrlanda'da yararlandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar euro'nun ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğu kararını vermişti. Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmekle ve geçmişe dönük olarak İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham ediyor. Bir hukuki uyuşmazlığa ilişkin AB kurumlarına karşı açılacak davaların öncelikle AB sulh hukuk mahkemelerinde karara bağlanmasının ardından taraflar konuyu AB Adalet Divanı'na götürebiliyor. Bu uzun hukuki süreçlerin tamamlanması birkaç yıl sürüyor. Öte yandan, Washington sıklıkla Brüksel'i orantısız bir şekilde ABD şirketlerini hedef almakla suçluyor. AB Komisyonu, Apple'ın dışında Google, Starbucks, Amazon, McDonald's gibi bazı büyük ABD şirketlerine yönelik soruşturmalar yapıyor.
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