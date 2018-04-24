Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak

IPHONE X sadece Apple'ın en pahalı telefonu değil, aynı zamanda en gelişmiş modeli durumunda. Ancak Eylül ayından bu yana, bu telefonu almak için bin dolar ödemeniz gerekiyor. Bloomberg, Wall Street Journal, Morgan Stanley ve KGI Securities gibi birçok önde gelen kuruluş Apple'ın bu yıl daha düşük maliyetli bir iPhone piyasaya sürmesini beklediklerini söyledi.

ÜÇ YENİ MODEL ÇIKARACAK

Businnes Insider'da yer alan habere göre, yeni ucuz iPhone, sadece bu sonbaharda çıkması beklenen üç modelden biri olacak. Apple'ın ayrıca iPhone X'in güncellenmiş bir versiyonunun yanı sıra süper boyutlu bir iPhone X'i de piyasaya sürmesi bekleniyor.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, sonbaharda piyasaya çıkması beklenen üç yeni telefonun en ucuzunun en çok satılan model olması bekleniyor.

DAHA AZ GELİŞMİŞ EKRAN KULLANILACAK

Yeni çıkan modelde iPhone X'e göre daha az gelişmiş bir ekran kullanılacak. Bu da yeni çıkacak olan telefonun iPhone X'ten daha ucuz olmasının nedenlerinden biri.

Apple 2013 yılında da iPhone 5C modelini piyasaya çıkarmıştı. Bu model de diğer iPhone modellerine oranla daha ucuza satılmıştı.