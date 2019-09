Apple TV, Netflix'in tahtını sallamaya geliyor

AKILLI telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11'i San Francisco'da düzenlenen lansmanda tanıttı. Apple TV Plus, mart ayında düzenlenen etkinlikle birlikte tüm dünyaya tanıtılmıştı. Ancak, yeni servisin fiyatı ve ne zaman çıkacağı belirsizliğini koruyordu. Yeni iPhone modellerinin tanıtıldığı Apple etkinliği ile birlikte bu servisle ilgili merak edilen sorular da netlik kazandı.Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak.

1 KASIM'DAN İTİBAREN KULLANILABİLİR OLACAK

Apple TV Plus aylık ücreti 4.99 dolar olarak açıklandı. Hizmet, 100 ülkede 1 Kasım'dan itibaren kullanılabilir olacak.

Netflix gibi rakiplerinin karşısına çıkacak olan Apple TV Plus, yeni Mac, iPhone ya da iPad alan kullanıcılara ise 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunulacak.

PROGRAM VE DİZİLER DE TANITILDI

Özel içeriklerin olacağı Apple TV Plus'ta yayınlanacak bazı program ve dizilerin tanıtımları da etkinlikte yayımlandı.Yayınlanacak içerikler arasında For All Mankind, Dickinson ve The Morning Show'un olduğu açıklandı.Netflix'in aksine Apple TV Plus, Mac platformlarında yer alacak aplikasyonu ile kolayca MacOS kullanıcılarına kolay kullanım imkanı sunacak. Aynı zamanda akıllı TV'ler üzerinden de uygulamayı kullanmak mümkün olacak.

APPLE ÜRÜNÜ ALANLARA 1 YIL ÜCRETSİZ

