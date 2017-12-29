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Apple özür diledi! 50 dolar indirim yaptı

Apple yavaşlattığını kabul ettiği telefon bataryaları için özür diledi. Bataryalarını değiştirmek isteyen müşterilere 50 dolar (Türkiye için en az 190 TL) indirim yapacağını açıkladı. Değişimin ücretsiz olmaması dikkat çekti. 2016 sonuna kadar dünyada 212 milyon iPhone satılmıştı

Apple özür diledi! 50 dolar indirim yaptı

Apple yavaşlattığını kabul ettiği telefon bataryaları için özür diledi. Bataryalarını değiştirmek isteyen müşterilere 50 dolar (Türkiye için en az 190 TL) indirim yapacağını açıkladı. Değişimin ücretsiz olmaması dikkat çekti. 2016 sonuna kadar dünyada 212 milyon iPhone satılmıştı

29 Aralık 2017 Cuma 11:06
Apple özür diledi! 50 dolar indirim yaptı
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APPLE eski iPhone modellerini kullanıcıların rızası olmadan yavaşlattığı için özür diledi ve batarya değişimlerinde indirim yapacağını açıkladı.
ABD´li teknoloji şirketi batarya değişimlerinde 50 dolarlık bir indirim uygulayacaklarını, batarya değişim fiyatının 79 dolar değil 29 dolar olacağını, 2018 başlangıcında iPhone bataryalarının performansıyla ilgili yeni bir iOS (işletim sistemi) yazılım güncellemesi olacağını duyurdu. Batarya değişim programı 2018’in Aralık ayına kadar devam edecek.
8 AYRI DAVA AÇILMIŞTI

Apple eskidiğinde, soğuduğunda ya da şarjı çok azaldığında bataryanın aniden kapanmaması için iPhone 6, 6S, 7 ve SE modellerini yavaşlattığını kabul etmiş, şirket hakkında ABD´de sekiz ayrı dava açılmıştı.
Apple´ın websitesinden yapılan açıklamada, “Müşterilerimizden iPhone modellerinin eski bataryalarındaki sorunu hallediş biçimimiz ve bu konudaki iletişimimizle ilgili geri dönüşler almaktayız. Bazılarınız Apple´ın sizi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor olabilir. Çok özür diliyoruz. Konuya ilişkin bir yanlış anlaşılma oldu. Sorunu netleştirip yapacağımız değişiklikler hakkında bilgi vereceğiz” denildi.

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