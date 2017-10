Apple o iPhone modelinin fişini çekti

APPLE'IN 12 Eylül'de tanıttığı iPhone 8, iPhone 8 Plus ve İphone X'in Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ve fiyatları belli oldu. Apple, iPhone 8’in çıktığı gün iPhone 7 256 GB’lık sürümünün üretimi de durduruldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için bekleyiş sona erdi. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, modelleri ülkemizde 20 Ekim'den itibaren satışa sunuldu. iPhone X için ise biraz daha beklememiz gerekecek. Apple, iPhone 8’in çıktığı gün iPhone 7 256 GB’lık sürümünün üretimi de durduruldu.



iPhone 7'nin (256 GB) Türkiye fiyatı 4 bin 300 liraydı.

Apple'ın uzun zamandan beri beklenen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'in satış fiyatları şöyle...

Apple Türkiye, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X fiyatlarını resmi internet sitesinden duyurdu.



Bu bilgilere göre iPhone 8 64 GB modeli Türkiye'de 4199 liraya satılacak.



iPhone 8 256 GB'lık modeline sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 4999 lira ödeyecek.



5.8 inçlik iPhone 8 Plus 64 GB modelinin Türkiye satış fiyatı ise 4799 lira.

iPhone 8 Plus 256 GB modeli ise Türkiye'de 5599 liralık satış etiketiyle satışa sunuldu.

Apple'ın 10. yıla özel ürettiği iPhone X 64 GB modeli Türkiye'de Apple Store'da 6099 liraya satılacak.