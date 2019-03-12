Apple, Netflix'e rakip oluyor

Apple, 25 Mart'ta online film ve dizi platformu Netflix'e rakip oluyor. Lansman Kaliforniya'da yapılacak.

Apple, Netflix'e rakip oluyor
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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Netflix'e rakip olacak platformunun lansman tarihi belli oldu. Apple'ın ‘it's show time' (Şov zamanı) sloganı ile duyurduğu lansmanın 25 Mart'ta gerçekleştirileceği açıklandı. Lansman, Kaliforniya Cupertino'daki Apple Campus'te yapılacak. NTV'nin haberine göre, bir süredir online film ve dizi platformu kurmak için çalışmalar yürüten Apple'ın bugüne kadar bu proje kapsamında 2 milyar dolar harcadığı belirtiliyor. Apple'ın yeni platformunun lansman sonrası dünya genelinde yayına başlayacağı da gelen bilgiler arasında.

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