Apple, merakla beklenen yeni bilgisayarını tanıttı

APPLE'IN tanıttığı yeni MacBook Pro; 16 inç Retina Ekran, en yeni 8 çekirdekli işlemciler, 64 GB'a kadar bellek, 8 GB'a kadar VRAM'e sahip yeni nesil grafik işlemcisi ve yeni gelişmiş termal tasarımı sayesinde şimdiye kadar üretilen en güçlü MacBook Pro olma özelliğini taşıyor.

Daha konforlu bir his veren tuşlar için yeniden tasarlanan makas tipi mekanizmaya ve 1 mm hareket mesafesine sahip yeni Magic Keyboard ile birlikte gelen 16 inç MacBook Pro aynı zamanda altı hoparlörlü ses sistemi, daha uzun pil ömrü, Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad ve Apple T2 Security Chip'e sahip.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK RETİNA DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR EKRANI

MacBook Pro'nun 500 nit, P3 geniş renk yelpazesine sahip Retina 16 inç genişliğinde ekranıyla şimdiye kadar üretilen en büyük Retina dizüstü bilgisayar ekranı. 3072x1920 çözünürlüğe ve 226 ppi ile daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip 16 inç Retina ekran, yaklaşık 6 milyon pikselin yanı sıra etkileyici bir ekran deneyimi sunuyor. Her ekran, doğru gama, beyaz nokta ve ana renk değerlerini sağlamak için fabrikada tek tek kalibre edildi.

YENİ MAGİC KEYBOARD

16 inç MacBook Pro'da 1 mm hareket mesafesi ve dengeli bir tuş hissi sunan geliştirilmiş makas tipi mekanizmanın yanı sıra duyarlı tuşlar için daha fazla potansiyel enerji depolayan Apple tasarımı lastik kubbeye sahip yeni bir Magic Keyboard yer alıyor. İnsani faktörlere ve tuş tasarımına odaklanan kapsamlı araştırmaları ve kullanıcı çalışmalarını temel alan 16 inç MacBook Pro, konforlu ve sessiz bir yazma deneyimi yaşatan bir klavyeyle geliyor. Magic Keyboard, fiziksel bir Escape tuşuna, ters döndürülmüş "T" biçiminde ok tuşlarına, Touch Bar ve Touch ID özelliklerine sahip.

GELİŞMİŞ TERMAL TASARIM

16 inç MacBook Pro'da, sistemin daha uzun süre daha yüksek güçte çalışmasını sağlamak için yeni bir termal mimari kullanılıyor. Gelişmiş fan tasarımı, genişletilmiş kanatların ve daha büyük havalandırma deliklerinin bulunduğu daha büyük bir pervaneye sahip. Böylece yüzde 28 oranında daha fazla hava dolaşımı elde ediliyor ve yüzde 35 daha büyük ısı düşürücü sayesinde geçmişe göre çok daha yüksek bir ısı dağılımı sağlanıyor. Soğutma kapasitesindeki bütün bu gelişmeler bir araya gelerek 16 inç MacBook Pro'nun yoğun iş yüklerinde bir önceki tasarıma göre 12 watt'a kadar daha fazla güç sağlamasına olanak tanıyor.

GÜÇLÜ İŞLEMCİLER VE DAHA HIZLI BELLEK

MacBook Pro müşterileri, ister kod derleme, ister çok kameralı videoları düzenleme, ister 3D animasyon oluşturma üzerinde çalışsınlar, gittikleri her yere götürebilecekleri profesyonel düzeyde işlem gücüne ihtiyaç duyuyorlar. 16 inç MacBook Pro, olağanüstü hızlı performans sunmak için dört çekirdekli 15 inç MacBook Pro'ya kıyasla 2,1 kata kadar daha hızlı performans sağlayan, 5.0 GHz'e kadar Turbo Boost hızlarına sahip en yeni 6 ve 8 çekirdekli 9. nesil işlemcilerle birlikte geliyor. CPU'larının yanı sıra ilk kez 64 GB'a varan belleği ve gelişmiş termal tasarımı sayesinde daha önce MacBook Pro'da mümkün olmayan profesyonel iş akışlarına güç veriyor.

En hızlı dört çekirdekli 15 inç MacBook Pro'ya kıyasla:

- Müzik prodüktörleri Logic Pro X'da 2,1 kata kadar daha fazla Amp Designer eklentisi kullanarak çok büyük boyutlara sahip, çok izli projeleri kayıttan oynatabiliyor.

- Bilim insanları ve araştırmacılar MATLAB'de 2,1 kata kadar daha hızlı dinamik sistem simülasyonlarından yararlanabiliyor.

- Geliştiriciler Xcode'da 1,8 kata kadar daha hızlı kod derleyebiliyor.

- Fotoğrafçılar Photoshop'ta karmaşık fotoğraf düzenlemelerini 1,7 kata kadar daha hızlı uygulayabiliyor.

- İster yeni oyunlarını tasarlıyor, ister karmaşık bir 3D sahne için render alıyor, ister gişede büyük başarı elde edecek bir filmin renklendirme ayarlarını yapıyor olsunlar, grafik performansı profesyoneller için kritik önem taşıyor. 16 inç MacBook Pro'da profesyonel kullanıcılara yönelik ilk 7 nm mobil ayrık GPU'lar olan yeni AMD Radeon Pro 5000M serisi grafik işlemcileri yer alıyor. Bu teknolojinin GDDR6 video belleği ve ilk kez 8 GB VRAM seçeneğiyle bir arada sunulması sayesinde profesyonel kullanıcılar GPU'nun yoğun olarak kullanıldığı görevlerin üstesinden daha hızlı gelebilecek.

En yüksek grafik seçeneklerine sahip bir önceki nesil 8 çekirdekli 15 inç MacBook Pro'ya kıyasla:

- DaVinci Resolve kullanan video düzenleyicileri renklendirme ayarlarını yaparken efektler için 1,8 kata kadar daha hızlı render alabilecek.

- Oyun severler Fortnite gibi oyunları 1,6 kata kadar daha hızlı performansla oynayabilecek.

-Unity'de geliştiriciler oyun geliştirme sırasında 1,4 kat daha hızlı fly-through performansına sahip olacak.

- MacBook Pro bütün bu performans özelliklerine güç sağlamak için 100 watt-saatlik pile sahip. Bu, Mac dizüstü bilgisayarlardaki en büyük pil olmasının yanı sıra, bir saat ek pil ömrü sunarak 11 saate kadar wireless internette gezinme veya Apple TV uygulamasında video oynatma olanağı sağlıyor.

İLK 8 TB DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

Yeni MacBook Pro, dizüstü bilgisayarında daha da geniş depolama alanına ihtiyacı olan, çok geniş varlık kitaplıklarına ve büyük projelere sahip profesyoneller için SSD depolama alanını standart yapılandırmalarda iki katına çıkararak 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle geliyor. Üstelik MacBook Pro ilk kez 8 TB depolama alanıyla yapılandırılabiliyor. Bu, bir dizüstü bilgisayarda bulunan en büyük SSD.

GERÇEĞE DAHA YAKIN SES DENEYİMİ

16 inç MacBook Pro'da müzisyenlere, podcast yapımcılarına ve video gelişmiş ses deneyimini sunan, tamamen yeniden tasarlanmış altı hoparlörlü yüksek kalitede bir ses sistemi bulunuyor. Yeni Apple patentli force-canceling özellikli woofer'larda, sesi bozan istenmeyen titreşimleri azaltmak için karşılıklı ikili hoparlör sürücüleri kullanılıyor. Sonuç olarak müzik net ve doğal duyuluyor, baslar ise yarım oktav daha derine inebiliyor. Yenilenen yüksek performanslı mikrofon dizisi, tıslamayı yüzde 40 azaltıyor ve popüler profesyonel dijital mikrofonlarla yarışabilecek kapasitedeki geliştirilmiş sinyal-gürültü oranı sayesinde en kısık sesli ayrıntıları bile yakalayan net kayıtlara olanak tanıyor.

MACOS, PROFESYONELLER İÇİN TASARLADI

Koyu Mod, profesyonel içerikleri vurgularken kontrollerin Mac'in Retina ekranında arka plana çekilmesini sağlıyor. macOS Catalina'da yer alan yeni özelliklerden biri olan Sidecar, kullanıcıların iPad'den ikinci ekran veya Apple Pencil ile yüksek hassasiyete sahip tablet giriş aygıtı olarak yararlanmasına imkan veriyor. Finder'daki Galeri Görünümü sayesinde, görseller ve meta verilere kolay erişim olanağıyla macOS'teki dosyalara hızla göz atılabiliyor.

MAC PRO VE PRO DİSPLAY XDR

Apple bugün ayrıca profesyonel masaüstü bilgisayarı yeni Mac Pro'nun ve profesyonel ekranı Apple Pro Display XDR'ın da Aralık'ta piyasaya sunulacağını açıkladı. Maksimum performans, genişletme ve yapılandırılabilirlik sunacak şekilde tasarlanan Mac Pro, maksimum 28 çekirdekli iş istasyonu sınıfı Xeon işlemcilere, devasa 1.5 TB kapasitesiyle yüksek performanslı bir bellek sistemine, sekiz adet PCIe genişletme yuvasına ve dünyanın en güçlü grafik kartıyla birlikte sunulan bir grafik mimarisine sahip. Pro Display XDR; P3 geniş renk yelpazesi ve 10 bit renk derinlik, 1.600 nit maksimum parlaklık, 1.000.000:1 kontrast oranı ve süper geniş görüntüleme açısı sunan 32 inç Retina 6K ekrana sahip. 16 inç MacBook Pro, 18.299 TL'den başlayan fiyatlarla apple.com ve Apple Store uygulamasında, ilerleyen günlerde ise Apple Store'larda ve Apple Yetkili Satıcılarında satışa sunulacak.