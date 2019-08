Apple kitap satıyor! İşte fiyatı...

'DESİGNED by Apple in California' (Apple tarafından Kaliforniya'da tasarlandı) isimli kitap, dünyanın en pahalı kitaplarından biri olabilir; zira fiyatları 299 dolara kadar çıkabiliyor. Kitabın içerisinde Apple'ın şirket sırları veya iPhone'un devre şemaları değil, son 20 yıldaki Apple ürünlerinin resimleri bulunuyor. Ancak görünüşe göre Apple, kitabı artık satmıyor.

İlgili sayfa, Apple'ın web sitesinde hala erişilebilir durumda ancak Cult of Mac'e göre "satın al" bağlantısına tıkladığınızda sayfanın bulunamadığına dair bir uyarı alıyorsunuz. Biz sayfayı açtığımızda, satın al bağlantısını hiç göremedik. En azından haber yayına hazırlanırken durum böyleydi.



Steve Jobs'un anısına hazırlanan kitapta 450 Apple ürünün büyük fotoğraflarına keyifle bakabiliyorsunuz. Kitap, 1998'de çıkan iMac'e kadar geri gidiyor. Kitapta Apple'ı geçtiğimiz günlerde bırakan ve kendi şirketini kuran Jony Ive'nin de tasarımlarını görebiliyorsunuz.