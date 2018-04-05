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Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı

Apple, kavisli ekranlı ve dokunmadan kontrol edilebilen iPhone üzerinde çalışmaya başladı

Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı

Apple, kavisli ekranlı ve dokunmadan kontrol edilebilen iPhone üzerinde çalışmaya başladı

05 Nisan 2018 Perşembe 07:33
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı
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 APPLE, gelecekteki iPhone modelleri için kavisli ekranlar ve dokunmadan kontrol özellikleri üzerinde çalışıyor. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'li teknoloji devi erken aşamadaki projelerle en değerli ürününü gittikçe kalabalıklaşan pazarda farklılaştırmak istiyor. Dokunmadan kontrol özellikleri, kullanıcıların parmaklarını ekrana yakın bir konumda hareket ettirmeleriyle iPhone'u yönetmelerini sağlayacak. Samsung'un Air Gesture teknolojisinin gelişmiş bir sürümü üzerinde çalışan Apple'ın geliştirdiği bu özelliğin en az iki yıl daha AR-GE aşamasında kalacağı söyleniyor.

KAVİSLİ EKRAN ÜRETECEK

Bloomberg ayrıca, Apple'ın tepe ve alt bölümlerinden içe doğru kavisli iPhone ekranları geliştirmek istediğini belirtiyor. Apple'ın bu alanda, kavisli ekranlarını yanlardan ivmeli geliştiren rakibi Samsung'dan farklılaşmak için çaba sarf ettiğine dikkat çekiliyor.

Apple'ın söz konusu teknolojileri araştırmaya yeni başladığı ve henüz herhangi bir karar vermediği de gelen haberler arasında. Dokunmadan kontrol ve kavisli ekran özelliklerine sahip ilk iPhone modellerinin en erken 2020'de tüketicilere sunulması bekleniyor.

İKİ YENİ iPHONE SATIŞA SUNULACAK

ABD'li teknoloji şirketi ayrıca OLED ekran teknolojisini daha fazla cihaza getirmek için düğmeye basmış durumda. Kaynaklara göre, şirket bu yıl 6,5 inç ve 5,8 inç OLED ekranlı iki yeni iPhone satışa sunacak. Şirketin yine bu yıl satışa sunmayı planladığı LCD ekranlı iPhone modeli ise iPhone X'un halefi olacak ve diğer iki cihaza kıyasla daha uygun fiyatla satılacak.

Bugüne kadar OLED ekranlar için Samsung ile çalışan Apple'ın LG Display'i de iş ortakları arasına eklediği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AppleKavisli IPhone
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