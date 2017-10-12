Apple, katlanabilir iPhone için çalışmaya başladı

APPLLE'IN geçen haftalarda tanıtılan ve kendi "geleneksel dizaynına göre" oldukça büyük bir devrim olan iPhone X modeli, ilk ancak son değil. Firma söylenenlere göre 2020 yılında katlanabilir bir iPhone modeli için çalışmalara şimdiden başladı.



Güney Kore'den gelen bir rapora göre LG Display, Apple ile ortak bir çalışmanın içine girdi. Rapora göre bahsi geçen üzerinde çalışılan telefon 2020 yılında satışa çıkarılacak ve projenin ekran departmanında LG Display aktif rol alırken esnek devre kartları ve diğer parçaların tasarım ve üretimi kısmında da LG Innotek aktif şekilde çalışıyor.



LG'den gelen eski bilgilere göre ilk esnek ekran prototipi iki-üç yıl önce tamamlandı ve o zamandan beri teknolojiyi kullanıma uygun hale getirmek ve deneyimi yükseltmek için üzerinde çalışılıyor. Bildiğiniz üzere iPhone X, Apple'ın ilk OLED ekran teknolojisi kullanan cihazı ve bu ekran Samsung tarafından üretilmekte. Samsung, şuan akıllı telefonlarda kullanılan OLED panellerin en büyük üreticisi ve teknoloji lideri konumunda. Apple'ın gelecekteki projeleri için Samsung'tan vazgeçmesi ise yeni iPhone cihazların Samsung üzerinden sızdırılma ihtimalinin yüksekliğine dayandırılıyor.

Apple'ın ilk rakibi olan Samsung'un da katlanabilir akıllı telefon alanında çalışmalara uzunb süredir devam ettiğini biliyoruz ve firma ilk bu tür cihazını önümüzdeki yıl pazara sunmayı hedefliyor. Eğer bu durum gerçekleşirse Samsung, Apple'a iki yıllık bir üstünlük sağlayarak kendisini bu alanda lider ve teknoloji başlatıcısı konumunda tutacak.



2018 yılının sonuna kadar Apple'ın bütün OLED panellerini karşılayacağı bilinen Samsung, 2019 yılında bu işi LG'ye devredecek. Bu devir teslimin 2019 yılında olmasının sebebi ise LG'nin Paju, Gyeonggi Bölgesi, Kore'de yeni bir fabrikasının üretime başlayacak olması. Bu fabrika direkt olarak Apple'ın da desteğiyle finanse edilerek Samsung Display'den olabildiğince bağımsız bir üretim tesisi kurulması hedeflendi. Görünüşe göre Apple, Samsung ile bu yıl olduğu gibi güçlü bir anlaşma yapmaktan köşe bucak kaçıyor.