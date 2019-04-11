Apple iTunes'u kapatıyor mu?

APPLE 2001 yılından beri hayatımızda olan iTunes'u kapatmaya hazırlanıyor. Program geliştirici Steve Troughton-Smith'e göre iTunes, yeni uygulamaların gelmesiyle birlikte tarihe karışacak.

İddialara göre Apple, macOS ile birlikte Apple TV uygulamasını sisteme ekleyecek. Eklenen TV uygulamasında müzik ve podcast de yer alacak.

iTunes'un genellikle Windows ve macOS'ta sıkıntılar çıkarttığı söyleniyor. Birçok kullanıcının en çok şikayet ettiği kısım ise uygulamanın çok yer kaplaması.

Bu iddialar ne kadar doğru bilinmez ama eğer gerçekleşirse Apple'ın işi hiç kolay değil.

Çünkü iTunes sırf müzik aktarmak için değil birçok şeyi aktarmak için kullanılıyor. iTunes üzerinden iPhone veya iPad'inizi sıfırlayabiliyorsunuz da. Eğer Apple iTunes'u kaldıracak olursa yerine aynı işlevleri sağlayacak bir veya birden fazla uygulama kesinlikle gerekecektir.