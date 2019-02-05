Apple, iPhone fiyatlarını düşürüyor!

APPLE'A yakın kaynaklardan biri olan ThinkApple'ın iddiasına göre Apple yeni bir iPhone SE modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. iPhone SE 2 adını taşıması kuvvetle muhtemel bu telefon, ilk modelde olduğu gibi küçük bir ekranla geliyor. 4.7 inç'lik ekranının yanı sıra Face ID gibi son iPhone teknolojilerini de içinde barındıran cihaz, iPhone X'te olduğu gibi üzerinde herhangi bir tuş barındırmayacak; yani Home butonu görmeyeceğiz. Bunun yerine az önce belirttiğimiz üzere Face ID'yi kullanarak güvenlik bariyerini aşacağız.

Diğer yandan çentikli ekran yapısı bu iPhone modelinde de karşımıza çıkacak ve iPhone X'ten kayda değer bir farklılık olmayacak. Face ID sensörünü kullanan iPhone SE 2'nin en yeni teknolojileri kullanıyor olması ise onu çok ucuz bir iPhone modeli yapmayacak; zira maliyetleri yükseldiğinden iPhone SE'ye kıyasla daha yüksek bir fiyattan satışa sunulacak.

Ancak burada üzerinde durulması gereken nokta, iPhone SE 2'nin mevcut iPhone XS ve iPhone XR'a göre daha ucuza gelecek olması. Bu da kullanıcıların tercihlerini bu iPhone modelinden yana kullanmasına neden olabilir.