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Apple iPhone 11’in tanıtım tarihini açıkladı

Yeni Apple modellerinin tanıtılacağı yıllık etkinliğin tarihi açıklandı. Basına gönderilen davetiyelerde etkinliğin 10 Eylül’de ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenleneceği duyuruldu.

TEKNOLOJİ 30.08.2019, 13:20 Melike Temir
Apple iPhone 11’in tanıtım tarihini açıkladı
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INDEPENDENT'IN haberine göre, tanıtılacak ürünler kesin olarak açıklanmazken iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin tanıtılması bekleniyor. Dış görünüşü son iPhone modeline benzer olan akıllı telefonların kamerası geliştirildi ve donanımı güçlendirildi. Etkinlikten yaklaşık bir buçuk hafta sonra piyasaya sürülen yeni modellerin 20 Eylül tarihinde satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

#Apple #iPhone 11
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