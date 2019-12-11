Apple'ın yeni bilgisayarının Türkiye fiyatı "Yok artık" dedirtti

RENDE tasarımıyla tüm dünyayı şaşırtan yeni Apple Mac Pro'nun, Türkiye fiyatı belli oldu.Apple'ın Türkiye sayfasında satışa sunulan modelin fiyatı 42 bin 999 TL'den başlıyor, 420 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Standart sürümde var olan özellikler:

3,5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,0 GHz'e kadar Turbo Boost 32 GB (4x8 GB) DDR4 ECC bellek 8 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X

256 GB SSD depolama Ayaklı paslanmaz çelik muhafaza Magic Mouse 2 Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard/ Türkçe Q Klavye

Mac Pro’yu en yüksek donanıma sahip hale getirdiğinizde ise fiyat 420 bin 397 TL'ye çıkıyor. Bu versiyonda ise şu özelliklere yer verilmiş...

2,5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,4 GHz'e kadar Turbo Boost 1,5 TB (12x128 GB) DDR4 ECC bellek Her biri 2x32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo

4 TB SSD depolama Apple Afterburner kart Tekerlekli paslanmaz çelik muhafaza Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard/ Türkçe Q Klavye Final Cut Pro X Logic Pro X

Söylenenlere göre Apple, yakında 8 TB SSD depolama ve 16 GB GDDR 6 Radeon Pro W5700X ekran kartı desteğini de Mac Pro'ya ekleyecek.

Çok yakında raf tipi kasa olarak satılacak olan bu kasanın başlangıç fiyatı 46.999 TL olarak belirlenmiş durumda ancak diğer detaylar henüz netlik kazanmış değil.