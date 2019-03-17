Apple'ın ısırılmış elma logosu, bakın hangi karanlık hikayeyi saklıyor!

Dünyaca ünlü bilişim şirketi Apple'ın ısırılmış elma logosu, bakın hangi karanlık sırrı temsil ediyor

Apple'ın ısırılmış elma logosu, bakın hangi karanlık hikayeyi saklıyor!
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DÜNYANIN en popüler bilişim şirketinin ısırılmış elma logosu, gizem dolu hikayesiyle II. Dünya Savaşı'na dayanıyor.
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Ünlü bilim adamı Alan Turing, Almanların kullandığı Enigma isimli şifreyi çözünce, Alman denizaltıları zor durumda kalıyor ve Almanların Londra üzerinde gerçekleştirdikleri bombardımanlar bir işe yaramamaya başlıyor.
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Ancak savaşın seyrini değiştiren dahi matematikçi Turing bir eşcinsel ve üniversitedeki odasında erkek bir öğrenciyle basılıyor.
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O dönemde, İngiltere yasalarına göre eşcinsellik büyük bir suçtu ve Turing'e iki alternatif sunuldu.
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Bunlardan biri uzun süreli hapis cezası, ikincisi ise ilaç tedavisiyle hadımlaştırılmak.
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Turing'e her iki yolda katlanılamaz geliyor ve bir elmanın içine, bir gergedanı dahi saniyeler içinde öldürebilecek güçte zehir enjekte ederek intihar ediyor.
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Turing'in cesedinin yanında, yalnızca bir ısırık alınmış bir elma göze çarpıyor.
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Bu hikayeden çok etkilenen Macintosh firması, dahi matematikçi Alan Turing'in intihar elmasını logo yapmaya karar verdi ancak kendileri bu konuyla ilgili konuşmamayı seçiyor.
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