Apple'ın başı dertte

Geçtiğimiz günlerde iOS 12.1.4 güncellemesini kullanıcılarına sunan Apple, şimdi de bağlantı bağlantı problemiyle karşı karşıya

Apple'ın başı dertte
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BİLDİĞİNİZ üzere Apple, iOS 12.1.3 sürümünde görülen Grup FaceTime hatasını çözmek adına iOS 12.1.4 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak yeni güncelleme beraberinde başka sıkıntıları getirdi. Bazı kullanıcıların Wifi ve hücresel veri tarafından sorun yaşadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan yazılım hatalarını Twitter üzerinden Apple ile paylaşan kullanıcılar, bağlantı hızının oldukça yavaş olduğunu bazı kullanıcılar ise hücresel veri bağlantısının tamamen kapandığını ve yapılabilecek her şeyi denemelerine rağmen geri aktif edemediklerini açıkladı. Bunların yanı sıra fotoğraflar, e-posta, Touch ID ve sesli notlarda hataların görüldüğünü dikkate alırsak, ABD'li şirketin iOS 12.1.4 güncellemesini yayınlama da biraz acele ettiğini söyleyebiliriz. Apple'in ise henüz bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.

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