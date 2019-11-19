Apple'ın açığını bulan genç, ödülü görünce hayal kırıklığına uğradı

DİDİM'DE yaşayan Hüseyin Çoban, oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yapabilmesi için Apple hesabına bakiye yükledi. Çoban, satın alma işlemi sırasında yaşanan bir problem sonrasında sistemdeki açığı fark etti. Bulduğu açığı hemen bildiren Hüseyin Çoban, Apple tarafından 300 TL ile ödüllendirildi. Apple attığı mailde ise gence teşekkür etti. Ancak Çoban, ödül karşısında hayal kırıklığına uğradı.

ALIŞVERİŞ SIRASINDA YAŞANAN SİSTEM HATASIYLA AÇIĞI KEŞFETTİ

Oyunlara uzun zamandır ilgisinin olduğunu söyleyen Hüseyin Çoban, "Her hafta oyun hesabıma 75 TL gibi bir ücret yüklüyordum. Bir defasında yine Apple hesabıma bakiye olarak ücreti yükledim. Daha sonra oyun içinden ürün almak amacıyla oyuna girdim. Oyun içinden alacağım ürün için ekleme yerine tıkladım ama hesabıma eklenmedi. Apple Store'dan bakiyeme tekrar baktım, bakiyem yerinde duruyordu. Sonra yine denedim ve yine hata aldım. Bu defa telefonu kapatıp açtım. Ödeme yöntemini değiştirerek yeni bir ödeme yöntemi ekledim. Daha sonra bakiyemde -134 TL yazdı. Oyuna girdiğimdeyse hesabıma normalden 5 kat daha fazla elmas yüklenmişti" dedi.

"50-60 BİN TL TUTARINDA ÜRÜN SATIN ALABİLİRDİM"

19 yaşındaki genç, "Art niyetli olsaydım uygulama içinde 50-60 bin TL tutarında ürün satın alabilirdim. Ben böyle bir şey yapmayıp direkt olarak Apple'a mail atarak durumu bildirdim. Onlar da bana 'Süpersin Hüseyin' diyerek hesabıma 300 TL ödül gönderdiklerini söylediler. Ben açıkçası Apple'dan böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü bana hediye olarak bir telefon da gönderebilirlerdi. O konuda biraz hayal kırıklığına uğradım. Şu anda açığı kapattılar" ifadelerini kullandı.