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Apple'ı kızdıran cihaz!

Bu gördüğünüz kara kutu Apple'ın son günlerde canını fazlasıyla sıkan, yaptıklarıyla dünya devini çaresiz bırakan teknolojinin son ürünü bir cihaz

Apple'ı kızdıran cihaz!

Bu gördüğünüz kara kutu Apple'ın son günlerde canını fazlasıyla sıkan, yaptıklarıyla dünya devini çaresiz bırakan teknolojinin son ürünü bir cihaz

19 Mart 2018 Pazartesi 11:20
Apple'ı kızdıran cihaz!
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CİHAZ adı GrayKey ve ABD’den Grayshift adlı bir şirket tarafından yapıldı. GrayKey, ABD’nin Atlanta kentinde bulunan ve Cellebrite adındaki İsrail merkezli bir şirket olan Grayshift’in bir ürünü.Cihaz 2017’nin sonlarına doğru çıktı ancak çoğu insana adını duyurmadı. GrayKey, polis ekipleri ve diğer güvenlik kurumları tarafından kullanılıyorlar.Bir iPhone’un şifresini GrayKey kullanarak açmak çocuk oyuncağı.İki iPhone’u birbirine bağlamak için kullanılabilecek iki Lightning kablosuna sahip cihaz, iki ya da üç saat içinde 4 basamaklı iPhone şifrelerini kırabiliyor. 6 basamaktan uzun şifreler ise daha uzun sürelerde açılıyorlar.Bir iPhone, bir Lightning kablosuyla kutuya bağlanır. Aynı anda iki telefon bağlanabilir.Telefon 2 dakika bağlı kaldıktan sonra bağlantı kesilir.Bir süre sonra – 2 saat ila 36 saat arasında – iPhone cihazın şifresiyle siyah bir ekran görüntülenir. Cihaz “kilitli” olduğunda, içeriği GrayKeye indirilebilir ve bir PC’deki bir web arayüzü üzerinden erişilebilir.Yaklaşık 300 kere kullanılabilen bir GrayKeyin fiyatı 15 bin dolar. Sınırsız olarak kullanılabilen ve internete bağlanmadan çalışan özel versiyonu ise 30.000 dolar civarında. 

6 olan rakamı 1 olana kadar düşürün. Kaynak: Apple'ı kızdıran cihaz! 

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Anahtar Kelimeler:
AppleKara KutuGrayKey
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