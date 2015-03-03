Apple hakkında çarpıcı iddia! 1 yıl içinde...

YATIRIM bankası Morgan Stanley halen piyasa değeri 792 milyar dolar seviyesinde bulunan Apple’la ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. Kuruluş, ABD’li teknoloji devinin piyasa değerinin 1 yılda 1 trilyon dolara yükselebileceğini öngördü. Apple’ın 9 Mart’taki toplantısında merakla beklenen akıllı saatine dair detayları görücüye çıkarması bekleniyor. Apple dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 11:15