Apple'dan yepyeni bir iPod geliyor!

APPLE, geçtiğimiz günlerde birkaç saatliğie Türkiye online mağazasında bazı sayfaları kapatarak sürpriz yaptı. Bununla beraber Yeni iPad Air, iPad Mini ve iMac modellerini duyuran şirketin yeni iPod'ları da ortaya çıkmak üzere.

MacRumors tarafından ortaya atılan iddia'da yeni iPod modellerinin Apple'ın 25 Mart tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacağı söyleniyor.

Bunun yanında Ming-Chi Kuo adındaki analist yeni iPod modelinde yeni bir işlemciye yer vereceğini açıklamıştı. En son piyasaya sürülen model ise 2015 yılındaki 4 inç ekran boyutuna ve A8 işlemciye sahip olan 5.nesil iPod olmuştu. Söz konusu yeni modelde ise A10 Fusion veya A11 Bionic işlemcilerden faydalanması bekleniyor.

Tüm bunlarla beraber yeni iPod'ların diğer özellikleri ise henüz belli değil. Tanıtım tarihi konusunda ise kesin bir bilgi bulunmadığını da belirtelim.