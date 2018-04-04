Apple'dan Google'a büyük çalım! Taşlar yerinden oynayacak

2016'dan bu yana Google'da yapay zeka bölümünün başında yer alan John Giannandrea, The New York Times'ın haberine göre artık Apple'da makine öğrenimi ve yapay zeka stratejisi bölümünü yönetecek. Doğrudan CEO Tim Cook'a rapor verecek olan Giannandrea, Siri'nin geliştirilmesi konusuna odaklı çalışacak.

TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Giannandrea'nın yeni görevi, tecrübeli yöneticinin Google'dan istifasının bir gün sonrasında geldi. Bu transfer Google'da taşları yerinden oynatıyor. Google'da yapay zekanın başına şirket çalışanlarından Jeff Dean atanacak ve firmanın bu alandaki projelerinden sorumlu olacak. 1999'dan bu yana Google'da olan Jeff Dean, şirket içinde pek çok görevde çalıştı.

APPLE'DAN RAKİBİNE BÜYÜK ÇALIM

Yapay zeka konusuna yatırım yapan Apple, bu alandaki en büyük rakiplerinden birinin en üst düzey yöneticisini transfer ederek, büyük bir adım gerçekleştirdi. Yakın gelecekte Siri'de önemli gelişmeler görmek mümkün...