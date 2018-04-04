Apple'dan Google'a büyük çalım! Taşlar yerinden oynayacak

2016'dan bu yana Google'da yapay zeka bölümünün başında yer alan John Giannandrea, The New York Times'ın haberine göre artık Apple'da makine öğrenimi ve yapay zeka stratejisi bölümünü yönetecek. Doğrudan CEO Tim Cook'a rapor verecek olan Giannandrea, Siri'nin geliştirilmesi konusuna odaklı çalışacak.
TAŞLAR YERİNDEN OYNADI
Giannandrea'nın yeni görevi, tecrübeli yöneticinin Google'dan istifasının bir gün sonrasında geldi. Bu transfer Google'da taşları yerinden oynatıyor. Google'da yapay zekanın başına şirket çalışanlarından Jeff Dean atanacak ve firmanın bu alandaki projelerinden sorumlu olacak. 1999'dan bu yana Google'da olan Jeff Dean, şirket içinde pek çok görevde çalıştı.
APPLE'DAN RAKİBİNE BÜYÜK ÇALIM
Yapay zeka konusuna yatırım yapan Apple, bu alandaki en büyük rakiplerinden birinin en üst düzey yöneticisini transfer ederek, büyük bir adım gerçekleştirdi. Yakın gelecekte Siri'de önemli gelişmeler görmek mümkün...
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.