Apple'dan flaş Netflix hamlesi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2018'in en büyük satın almalarından birine imza atmak için kolları sıvadı.



Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, 250 milyar dolara yakın nakit rezervi bulunan Apple, piyasa değeri 83 milyar dolar olan Netflix'i satın almak için girişimlerine başladı. Söz konusu iddianın sahibi Citi analistleri Jim Suva ve Asyia Merchant.

NTV'de yer alan habere göre; bu ikili ABD Başkanı Trump'ın kurumlar vergisindeki son indirimden yararlanarak kendi video abonelik hizmetini başlatmak yerine Apple'ın muhtemelen 2018'de Netflix'i satın alabileceğini iddia ediyor.



Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in Türkiye'de en çok izlenen dizileri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. İşte o liste...



10- Marvel’s Iron Fist

9- You Me Her

8- The OA

7- GLOW

6- The Seven Deadly Sins

5- Gilmore Girls: A Year in the Life

4- Atypical

3- Friends from College

2- Santa Clarita Diet

1- Marvel’s The Defenders