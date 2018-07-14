Apple'dan büyük zam!

DOLAR kurundaki hareketlilik Apple ürünlerini vurdu. Gelen son dakika haberine göre Apple iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods, Apple Watch ve tüm ürünlerde büyük zam yaptı! Örneğin piyasada en pahalı cihazlardan biri olan Apple iPhone X aldığı son zam ile beraber 7.500 TL oldu. İşte Apple'ın Türkiye'de sattığı ürünlerinin zam sonrası yeni fiyatları...

ABD merkezli teknoloji devi Apple Türkiye’de zam kararı aldı.

Apple iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch’ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye’de zam kararı aldı.

Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde…

-Apple’ın 10’uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar ile satılacak.

-Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8’in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu.

-iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL’den başlayan fiyatlar ile satılıyor.

-Apple’ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor.

-15 inçlik yeni Macbook Pro'lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.

-Zam sonrası 3’üncü nesil Apple Watch’un fiyatı ise 1.999 TL oldu.

-2 bin 299 TL'den başlayan Mac mini fiyatı 2 bin 999 TL'ye çıktı

-2 bin 999 TL'den başlayan iPad Pro fiyatı 3 bin 699 TL'ye çıktı.

-1699 TL'den başlayan 9.7 inç iPad fiyatı 1.899 TL'ye çıktı.

-1949 TL'den başlayan iPad mini 4 fiyatı 2 bin 299 TL'ye çıktı.