Apple bombayı patlattı

APPLE'IN yeni MacBook’u üç metalik renkte, fansız, yüzde 24 daha ince olmak üzere hem etkinliğe hem de teknolojipazarına damgasını vurdu. Hem Türkiye hem de Amerika’dan canlı yayınla aktardığımız Apple etkinliğinde yeni MacBook inceliği ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekerken fansız oluşu ile de yeni bir dönemin başlangıcına imza attı. Yeni MacBook’un görücüye çıktığı ilk andan itibaren dikkat çeken altın renkli modeli, iPhone’dan sonra MacBook ailesine de eklenmiş oldu. Yani MacBook’un dikkat çeken bir diğer yeniliği ise cihazın bir önceki nesile göre yüzde 24 daha ince olması.

Yeni Macbook sadece 0,9 kilogram ağırlığında ve 13,1 mm kalınlığında

Apple’ın oldukça şık bir oynama ile tuş takımını küçültmeden sadece incelttiği tuşlar, klasik klavyelerdeki tuşlara göre yüzde 40 daha ince ve iyileştirilmiş aydınlatmaya sahip. Tüm bu yeniliklerin yanında dokunmatik fare üzerinde de yeniliğe giden Apple, “Force Touch/Click” adını verdiği yeni sistemi ile dokunmatik fare artık tıklamaya değil parmak hareketlerine ve dokunmaya karşı daha duyarlı kılındı.

Yeni MacBook FANSIZ!

Apple’ın ilk olarak altın rengi ile daha sonrada inceliği ile dikkat çeken yeni Macbook modeli, fansız olması ile de izleyicileri şaşırtmayı başardı. Yeni cihazların üzerinde fan yer almıyor. Tasarımı sebebi ile fan gereksiniminden kurtulan yeni Macbook, fan alanından tasarruf etmesinin yanında 9 saat kablosuz ağa bağlı şekilde dolaşma ve 10 saat video izleme süresine ulaşmış durumda.

Bir İlk! USB-C bağlantısı!

Apple gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte bir yeniliğe daha imza atarak Macbook’ların yeni serisinde yalnızca adaptör bağlantı yeri ve 1 tane UBS-C bağlantı noktasına yer verdi. Yeni MacBook’un teknik özelliklerine göre fiyatları şu şekilde sıralanıyor; 12-inç retina ekran,1.2 GHz Intel Core M işlemci, 8 GB Ram ve 512 GB SSD modeli 1599 dolar, 12-inç retina ekran,1.1 GHz Intel Core M işlemcili 8 GB Ram ve 256 GB SSD modeli1299 dolar. Yeni MacBook’lar 10 Nisan’dan itibaren satışa başlanacak. Ülkemize geliş tarihi konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmamakta. Yeni MacBook’a ait fotoğraflara ve videolara ulaşmak için tıklayın.

Karşınızda Tüm Detaylarıyla Apple Watch

Hem Türkiye hem de Amerika’dan canlı olarak aktardığımız Apple etkinliği oldukça hareketli geçti. Apple akıllı saati Apple Watch’u tanıtarak büyük beğeni topladı.