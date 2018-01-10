Android sürümlerinin kullanım oranları açıklandı!

GELİN, şimdi son 1 hafta içerisinde Play Store’da aktif olan Android cihazlardan gelen veriler doğrultusunda oluşturulan tabloyu inceleyerek, Android sürümlerinin güncel kullanım oranlarına hep birlikte göz atalım.

Android kullanım oranları Oreo için halen çok düşük!

Geçtiğimiz Ekim ayında Android Oreo sürümünün yüzde 0.2’lik bir kullanım oranı vardı. Bu kapsamda aradan geçen üç ay içerisinde Android cihazların yüzde 0.5’i Android 8.0 ile, yüzde 0.2’lik kısmı ise Android 8.1 güçlendirildi.

Böylece Android Oreo sürümü genel anlamda yüzde 0.7’lik bir paya ulaştı.

Android Nougat ise yüzde 26.2’lik kullanım oranı ile bir önceki döneme göre ciddi bir artış sağladı. Bunun yanı sıra Marshmallow, Gingerbread, Kitkat ve Lollipop sürümleri her geçen gün düşüş yaşamaya devam ediyor.

Nokia gibi üreticilerin şimdiden Android P sürümü için kullanıcılara söz vermesi akıllı telefon sektörü için oldukça güzel gelişmeler.

Ancak, kullanıcıların üreticilerden en büyük beklentisi, yeni Android sürümlerinin çok daha hızlı bir şekilde cihazlar ile buluşturulması yönünde.

Zira, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yayınlanan Android Oreo sürümü için yeni güncelleme alan akıllı telefonlar ile karşılaşmaya devam ediyoruz.