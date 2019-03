Android Pie güncellemesi HTC'ye geliyor

GÜN geçtikçe kan kaybeden ve son olarak marka haklarını satışa çıkaran HTC, satışa halihazırda sunduğu telefonlara olan desteğini de sürdürmek niyetinde. Bu kapsamda HTC telefon sahiplerinin en çok merak ettiği nokta cihazlarının Android Pie işletim sistemine geçip geçmeyeceği, geçecekse de ne zaman geçeceği...

HTC'den gelen son açıklamaya göre Android One programına dahil olan HTC U11 Life modeli Android Pie güncellemesini almış durumda. Diğer yandan HYC U11, U11 Plus ve U12 Plus modelleri ise bu yılın ikinci çeyreğinde Android 9 Pie işletim sistemine güncellenecek.

Diğer bir deyişle HTC'nin pek çok telefonu, Haziran ayı öncesinde son Android güncellemesini almayacak.