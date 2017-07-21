Android'e yeni bir özellik daha!

GOOGLE, telefonunuzu zararı uygulamalardan korumak üzere yeni adımlar atıyor. Firma, Play Protect'i Google Mobile Services 11'i kullanan tüm Android'li cihazlara getireceğini söylüyor.
Play Protect seçeneğini Ayarlar > Güvenlik > Google altında görüyorsanız, cihazınızda bu ayara sahipsiniz demektir. Bu ayarın varlığı, cihazınızın uygulamaların temiz olup olmadığını taradığı anlamına geliyor. Bu sayfaya muhtemelen sık sık bakmanıza gerek yok ancak cihazınızda şüphelendiğiniz bir uygulama varsa, buraya göz atabilirsiniz.
Play Store'da görüntülenecek olan Play Protect kartı için ise biraz beklemeniz gerekecek. Haberi yayına hazırladığımız sırada dağıtıma başlanmış olsa da işleve kavuşmanız biraz zaman alabilir. İşlev Play Store'a geldiğinde ise Google'ın uygulamalarınızı kontrol ettiğine dair sık sık uyarılar alacaksınız.
Özellikle Play Store dışından uygulama yüklüyorsanız tam bir koruma sağlamış olmayacaksınız, ancak yine de iyi bir geliştirme olduğu söylenebilir.
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