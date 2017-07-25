Android'e emoji müjdesi!

EMOJİLER, günümüzde kelimelerin, hatta cümlelerin bile yerini aldı. Unicode ekibi, insanların kendilerini daha doğru bir şekilde ifade edebilmesi ve duyguları yansıtan emojileri genişletmek için geçtiğimiz günlerde Unicode 10'u duyurmuştu. Unicode 10 ile 56 adet yeni emoji çok yakında hayatımıza girecek.



Ancak bu yeni emojileri her zaman olduğu gibi önce iPhone, iPad ve macOS sahipleri görebilecek. Daha sonra Android telefon üreticileri telefonlarını en yeni Android sürümüne güncellerse, Android kullanıcıları yeni emojileri öyle görebilecekti. Bu durum sonunda bugün ortadan kalktı.

Android geliştiricileri tüm emojileri Android 4.4 KitKat ve üzeri Android sürümü kullananlara sunmak için kolları sıvamış durumda. Google, geliştiricilerin bunu gerçekleştirmesi için EmojiCompat adında yeni bir kitaplık sunacağı da söyleniyor. Ancak EmojiCompat, Android 8.0'ın yayınlanmasından sonra geliştiricilere dağıtılacak.



EmojiCompat ile tüm emojilerin Android'e ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Tahminlere göre 2018 başında bu işlem gerçekleştirlecek.