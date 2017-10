Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan 30 uygulama

EKİM ayının son haftalarını yaşıyoruz. Çok yakında Kasım’la birlikte sonbaharın son ayına gireceğiz. Bu süreçten sonra da uzun süredir özlemini beklediğimiz kış mevsimi bizleri karşılayacak. Bugün İzmir’de olduğu gibi yağmurlu havaları sevenler, bu güzel havada telefonlarına indirdikleri ücretsiz uygulamalarla daha çok sevinecekler. Bugün sizlere kısa süreliğine ücretsiz olan 30 uygulama-oyun-ikon paketi sunacağız. Ücretsiz süreleri kısa süre içerisinde bitebilir, o yüzden elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum.

Ücretsiz Uygulamalar

Cambi Photo Camera - Normal Fiyatı: 2,79 TL - Kalan Süre: 1 gün

Learndutch.org - Flashcards - Normal Fiyatı: 12,99 TL - Kalan Süre: 1 gün

Poke Me - Water Drink Reminder - Normal Fiyatı: 1,09 TL - Kalan Süre: 2 gün

Smart Wi-Fi Hotspot Pro - Normal Fiyatı: 9,99 TL - Kalan Süre: 5 gün

Chemistry Dictionary - Normal Fiyatı: 8,99 TL - Kalan Süre: 6 gün

Names and Meanings - Normal Fiyatı: 8,99 TL - Kalan Süre: 6 gün

Drugs Dictionary - Normal Fiyatı: 0,69 TL - Kalan Süre: 7 gün



Ücretsiz Oyunlar



CosmoLands | Premium Edition - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 1 gün

Dead Ship - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 1 gün

Soxcel | Pixel Soccer | PRO - Normal Fiyatı: 7,39 TL - Kalan Süre: 1 gün

Cube.IO Pro Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 2 gün

MontaSayer Pro - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 2 gün

Survival Time FULL - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 2 gün

QoQo: Camera - Normal Fiyatı: 3,49 TL - Kalan Süre: 3 gün

Can You Escape - Fear House Pro - Normal Fiyatı: 1,79 TL - Kalan Süre: 5 gün

Mystic MAZE - A 3D Adventure - Normal Fiyatı: 5,59 TL - Kalan Süre: 6 gün

AceSpeeder 3 - Normal Fiyatı: 3,19 TL - Kalan Süre: 7 gün



Ücretsiz İkon ve Özelleştirme Paketleri



Digi Clock Widget Odinson - Normal Fiyatı: 6,29 TL - Kalan Süre: 2 gün

Life Icon Pack - Normal Fiyatı: 8,39 TL - Kalan Süre: 1 gün

Art Alive 3D Pro Iwp - Normal Fiyatı: 3,99 TL - Kalan Süre: 2 gün

Vesuv icon pack - Normal Fiyatı: 6,39 TL - Kalan Süre: 2 gün

Light Blue HD Live Wallpaper - Normal Fiyatı: 8,39 TL - Kalan Süre: 3 gün

Poweamp Widget Pure Gold - Normal Fiyatı: 6,29 TL - Kalan Süre: 4 gün

Recticons Icon Pack - Normal Fiyatı: 8,49 TL - Kalan Süre: 5 gün

Rugos Premium Icon Pack - Normal Fiyatı: 2,99 TL - Kalan Süre: 7 gün

Oreo Square - Normal Fiyatı: 2,19 TL - Kalan Süre: 7 gün

Prettiee Wallpapers - Normal Fiyatı: 1,09 TL - Kalan Süre: 6 gün

Rarent Icon Pack - Normal Fiyatı: 1,99 TL - Kalan Süre: 5 gün

3D/3D HyperCube B&W Wallpaper - Normal Fiyatı: 4,79 TL - Kalan Süre: 5 gün

Graby Spin Icon Pack - Normal Fiyatı: 2,99 TL - Kalan Süre: 4 gün