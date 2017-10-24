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Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan 30 uygulama

Android kullanıcıları için bomba bir içeriğimiz var. Uygulamadan oyuna, oyundan ikon paketine kadar 30 uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu

Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan 30 uygulama

Android kullanıcıları için bomba bir içeriğimiz var. Uygulamadan oyuna, oyundan ikon paketine kadar 30 uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu

24 Ekim 2017 Salı 17:19
Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan 30 uygulama
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EKİM ayının son haftalarını yaşıyoruz. Çok yakında Kasım’la birlikte sonbaharın son ayına gireceğiz. Bu süreçten sonra da uzun süredir özlemini beklediğimiz kış mevsimi bizleri karşılayacak. Bugün İzmir’de olduğu gibi yağmurlu havaları sevenler, bu güzel havada telefonlarına indirdikleri ücretsiz uygulamalarla daha çok sevinecekler. Bugün sizlere kısa süreliğine ücretsiz olan 30 uygulama-oyun-ikon paketi sunacağız. Ücretsiz süreleri kısa süre içerisinde bitebilir, o yüzden elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum.
Ücretsiz Uygulamalar
    Cambi Photo Camera - Normal Fiyatı: 2,79 TL - Kalan Süre: 1 gün
    Learndutch.org - Flashcards - Normal Fiyatı: 12,99 TL - Kalan Süre: 1 gün
    Poke Me - Water Drink Reminder - Normal Fiyatı: 1,09 TL - Kalan Süre: 2 gün
    Smart Wi-Fi Hotspot Pro - Normal Fiyatı: 9,99 TL - Kalan Süre: 5 gün
    Chemistry Dictionary - Normal Fiyatı: 8,99 TL - Kalan Süre: 6 gün
    Names and Meanings - Normal Fiyatı: 8,99 TL - Kalan Süre: 6 gün
    Drugs Dictionary - Normal Fiyatı: 0,69 TL - Kalan Süre: 7 gün
 
Ücretsiz Oyunlar
 
    CosmoLands | Premium Edition - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 1 gün
    Dead Ship - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 1 gün
    Soxcel | Pixel Soccer | PRO - Normal Fiyatı: 7,39 TL - Kalan Süre: 1 gün
    Cube.IO Pro Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 2 gün
    MontaSayer Pro - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 2 gün
    Survival Time FULL - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 2 gün
    QoQo: Camera - Normal Fiyatı: 3,49 TL - Kalan Süre: 3 gün
    Can You Escape - Fear House Pro - Normal Fiyatı: 1,79 TL - Kalan Süre: 5 gün
    Mystic MAZE - A 3D Adventure - Normal Fiyatı: 5,59 TL - Kalan Süre: 6 gün
    AceSpeeder 3 - Normal Fiyatı: 3,19 TL - Kalan Süre: 7 gün
 
Ücretsiz İkon ve Özelleştirme Paketleri
 
    Digi Clock Widget Odinson - Normal Fiyatı: 6,29 TL - Kalan Süre: 2 gün
    Life Icon Pack - Normal Fiyatı: 8,39 TL - Kalan Süre: 1 gün
    Art Alive 3D Pro Iwp - Normal Fiyatı: 3,99 TL - Kalan Süre: 2 gün
    Vesuv icon pack - Normal Fiyatı: 6,39 TL - Kalan Süre: 2 gün
    Light Blue HD Live Wallpaper - Normal Fiyatı: 8,39 TL - Kalan Süre: 3 gün
    Poweamp Widget Pure Gold - Normal Fiyatı: 6,29 TL - Kalan Süre: 4 gün
    Recticons Icon Pack - Normal Fiyatı: 8,49 TL - Kalan Süre: 5 gün
    Rugos Premium Icon Pack - Normal Fiyatı: 2,99 TL - Kalan Süre: 7 gün
    Oreo Square - Normal Fiyatı: 2,19 TL - Kalan Süre: 7 gün
    Prettiee Wallpapers - Normal Fiyatı: 1,09 TL - Kalan Süre: 6 gün
    Rarent Icon Pack - Normal Fiyatı: 1,99 TL - Kalan Süre: 5 gün
    3D/3D HyperCube B&W Wallpaper - Normal Fiyatı: 4,79 TL - Kalan Süre: 5 gün
    Graby Spin Icon Pack - Normal Fiyatı: 2,99 TL - Kalan Süre: 4 gün

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

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