Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan 30 uygulama

EKİM ayının son haftalarını yaşıyoruz. Çok yakında Kasım’la birlikte sonbaharın son ayına gireceğiz. Bu süreçten sonra da uzun süredir özlemini beklediğimiz kış mevsimi bizleri karşılayacak. Bugün İzmir’de olduğu gibi yağmurlu havaları sevenler, bu güzel havada telefonlarına indirdikleri ücretsiz uygulamalarla daha çok sevinecekler. Bugün sizlere kısa süreliğine ücretsiz olan 30 uygulama-oyun-ikon paketi sunacağız. Ücretsiz süreleri kısa süre içerisinde bitebilir, o yüzden elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum.
Ücretsiz Uygulamalar
Cambi Photo Camera - Normal Fiyatı: 2,79 TL - Kalan Süre: 1 gün
Learndutch.org - Flashcards - Normal Fiyatı: 12,99 TL - Kalan Süre: 1 gün
Poke Me - Water Drink Reminder - Normal Fiyatı: 1,09 TL - Kalan Süre: 2 gün
Smart Wi-Fi Hotspot Pro - Normal Fiyatı: 9,99 TL - Kalan Süre: 5 gün
Chemistry Dictionary - Normal Fiyatı: 8,99 TL - Kalan Süre: 6 gün
Names and Meanings - Normal Fiyatı: 8,99 TL - Kalan Süre: 6 gün
Drugs Dictionary - Normal Fiyatı: 0,69 TL - Kalan Süre: 7 gün
Ücretsiz Oyunlar
CosmoLands | Premium Edition - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 1 gün
Dead Ship - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 1 gün
Soxcel | Pixel Soccer | PRO - Normal Fiyatı: 7,39 TL - Kalan Süre: 1 gün
Cube.IO Pro Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 2 gün
MontaSayer Pro - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 2 gün
Survival Time FULL - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 2 gün
QoQo: Camera - Normal Fiyatı: 3,49 TL - Kalan Süre: 3 gün
Can You Escape - Fear House Pro - Normal Fiyatı: 1,79 TL - Kalan Süre: 5 gün
Mystic MAZE - A 3D Adventure - Normal Fiyatı: 5,59 TL - Kalan Süre: 6 gün
AceSpeeder 3 - Normal Fiyatı: 3,19 TL - Kalan Süre: 7 gün
Ücretsiz İkon ve Özelleştirme Paketleri
Digi Clock Widget Odinson - Normal Fiyatı: 6,29 TL - Kalan Süre: 2 gün
Life Icon Pack - Normal Fiyatı: 8,39 TL - Kalan Süre: 1 gün
Art Alive 3D Pro Iwp - Normal Fiyatı: 3,99 TL - Kalan Süre: 2 gün
Vesuv icon pack - Normal Fiyatı: 6,39 TL - Kalan Süre: 2 gün
Light Blue HD Live Wallpaper - Normal Fiyatı: 8,39 TL - Kalan Süre: 3 gün
Poweamp Widget Pure Gold - Normal Fiyatı: 6,29 TL - Kalan Süre: 4 gün
Recticons Icon Pack - Normal Fiyatı: 8,49 TL - Kalan Süre: 5 gün
Rugos Premium Icon Pack - Normal Fiyatı: 2,99 TL - Kalan Süre: 7 gün
Oreo Square - Normal Fiyatı: 2,19 TL - Kalan Süre: 7 gün
Prettiee Wallpapers - Normal Fiyatı: 1,09 TL - Kalan Süre: 6 gün
Rarent Icon Pack - Normal Fiyatı: 1,99 TL - Kalan Süre: 5 gün
3D/3D HyperCube B&W Wallpaper - Normal Fiyatı: 4,79 TL - Kalan Süre: 5 gün
Graby Spin Icon Pack - Normal Fiyatı: 2,99 TL - Kalan Süre: 4 gün
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