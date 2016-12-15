Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Amazon, drone ile ilk teslimatını yaptı

Amazon aldığı siparişi ilk defa bir drone ile 13 dakikada teslim etti. İlk teslimat Birleşik Krallık, Cambridge’de yapıldı ve satın alınmasından teslimata kadar geçen süre sadece 13 dakika

Amazon, drone ile ilk teslimatını yaptı

Amazon aldığı siparişi ilk defa bir drone ile 13 dakikada teslim etti. İlk teslimat Birleşik Krallık, Cambridge’de yapıldı ve satın alınmasından teslimata kadar geçen süre sadece 13 dakika

15 Aralık 2016 Perşembe 18:51
Amazon, drone ile ilk teslimatını yaptı
banner404
AMAZON ilk kez drone ile teslimat yapacağını bildirmesinden bu yana 3 yıl geçti. Ancak şirket bu konuda oldukça ince eleyip sık dokudu ve ilk kez 7 Aralık’ta Amazon Prime Air drone gücüyle teslimatını başarıyla tamamladığını duyurdu.
Adrese yakın bir ikmal deposundan havalanan Drone’un, nesnenin sipariş verildiği andan itibaren teslim edilmesi tam 13 dakika sürdü.
Amazon’un projeyle ilgili videosu bu servisin, şu an sadece bölgedeki birkaç müşteriye hizmet ettiğini ancak yakında Cambridge ikmal merkezinin kilometrelerce uzağında yaşayan yüzlerce kişiye açık olacağını söylüyor.
Bu teslimat merkezinin, bu tür siparişleri işlemek için özel olarak oluşturulduğunu söylemek mümkün. Bir sipariş paketlendiğinde, drone’a yüklenir ve tesisten motorlu bir piste gönderilir. Drone kalkıştan sonra teslimatı yapmak için 400 fit yükseklikten uçar, ürünü teslim eder ve tesise geri döner.
Cambridge beta programı uzun süredir çalışıyor; yakın zamanda Amazon’un Prime Air’in lansmanına hazırlanmak için bölgedeki bu gizli laboratuvarı kullandığı ortaya çıktı.
İlk teslimatın ayrıntılarını veren Amazon sayfası, şirketin ABD’de, Avusturya’da ve İsrail’de Prime Air laboratuvarlarına sahip olduğunu bildiriyor. O yüzden yakın zamanda bu bölgelerden de test denemeleri duyabiliriz.
Amazon’un Sıkça Sorulan Sorular kısmında gezinirken birkaç sorumuza cevap bulabildik. Örneğin, drone’lar sadece gündüz ve güneşli havalarda teslimat yapıyor. Yağmurlu, karlı ve buzlu havalar onları düşürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
DroneBirleşik Krallık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mavi Balina Whatsapp üzerinden yayılıyor!
Mavi Balina Whatsapp üzerinden yayılıyor!
WhatsApp logosunu değiştiriyor! Herkes istediği logoyu seçebilecek
WhatsApp logosunu değiştiriyor! Herkes istediği logoyu seçebilecek
WhatsApp'a büyük suçlama! BlackBerry dava açtı
WhatsApp'a büyük suçlama! BlackBerry dava açtı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim