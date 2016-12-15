Amazon, drone ile ilk teslimatını yaptı

AMAZON ilk kez drone ile teslimat yapacağını bildirmesinden bu yana 3 yıl geçti. Ancak şirket bu konuda oldukça ince eleyip sık dokudu ve ilk kez 7 Aralık’ta Amazon Prime Air drone gücüyle teslimatını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Adrese yakın bir ikmal deposundan havalanan Drone’un, nesnenin sipariş verildiği andan itibaren teslim edilmesi tam 13 dakika sürdü.

Amazon’un projeyle ilgili videosu bu servisin, şu an sadece bölgedeki birkaç müşteriye hizmet ettiğini ancak yakında Cambridge ikmal merkezinin kilometrelerce uzağında yaşayan yüzlerce kişiye açık olacağını söylüyor.

Bu teslimat merkezinin, bu tür siparişleri işlemek için özel olarak oluşturulduğunu söylemek mümkün. Bir sipariş paketlendiğinde, drone’a yüklenir ve tesisten motorlu bir piste gönderilir. Drone kalkıştan sonra teslimatı yapmak için 400 fit yükseklikten uçar, ürünü teslim eder ve tesise geri döner.

Cambridge beta programı uzun süredir çalışıyor; yakın zamanda Amazon’un Prime Air’in lansmanına hazırlanmak için bölgedeki bu gizli laboratuvarı kullandığı ortaya çıktı.

İlk teslimatın ayrıntılarını veren Amazon sayfası, şirketin ABD’de, Avusturya’da ve İsrail’de Prime Air laboratuvarlarına sahip olduğunu bildiriyor. O yüzden yakın zamanda bu bölgelerden de test denemeleri duyabiliriz.

Amazon’un Sıkça Sorulan Sorular kısmında gezinirken birkaç sorumuza cevap bulabildik. Örneğin, drone’lar sadece gündüz ve güneşli havalarda teslimat yapıyor. Yağmurlu, karlı ve buzlu havalar onları düşürüyor.

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