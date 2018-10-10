Aman dikkat sizin de başınıza gelebilir!

SON dönemde özellikle yurtdışındaki WhatsApp kullanıcılarına bir mesaj gönderilmeye başlandı. Kaynağı henüz bilinmeyen mesaj, kullanıcılara virüs bulaştırıyor.Virüslü mesajda WhatsApp'ın yeni bir sürümünden bahsediliyor lakin böyle bir sürüm bulunmuyor. İlgili mesajın; kişisel bilgilerinizin çalınması, telefonunuza virüslü uygulamaların yüklenmesi, aşırı mobil veri kullanımı gibi sonuçları olabilir.Ön yüzde gözle görünür bir değişiklik olmasa da telefonunuzun arka planında sizin onaylamadığınız işlemler yapılabilir. Eğer böyle bir mesaj aldıysanız ve mesajın içerisindeki linkten telefonunuza bir uygulama indirdiyseniz, telefonunuzu sıfırlamanızı öneririz. Henüz hangi ülkelerin bu virüsten etkilendiği ve kaç kişiye bulaştığına dair bir bilgi mevcut değil.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 19:05