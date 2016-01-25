Alphabet, Apple'ın ensesinde!

ŞU anda da Alphabet, Dünya'nın en değerli firması olmaya oldukça yakın durumda. Bu da Google'ın, daha doğrusu Alphabet'in, artık Apple'dan daha değerli olması anlamına geliyor.

Alphabet'i oluşturan firma topluluğunun bugünkü değeri 500 milyar doların üzerinde gözüküyor ve bu da Silikon Vadisi'ndeki rakibi Apple ile arasındaki farkın azalması anlamına geliyor. Bu süre içerisinde de Apple'ın eskisine göre o kadar da başarılı olduğu söylenemez. İnsanlar artık eskiden olduğu gibi sıklıkla telefon almıyorlar ve bu da gelirinin yarısından fazlası için iPhone satışlarına güvenen Apple'ı kötü etkiliyor.