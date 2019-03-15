Alanya'da Teknoloji Yıldızları için sınav zamanı

SAAT 10.00’da tek oturum halinde yapılacak sınav, Adana, Ankara, Antalya (Alanya), Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere toplam 12 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Yarın yapılacak sınavla ilgili bilgi veren Alanya Gençlik Hizmetleri Müdürü Emre Kıldırgıcı, seçme sınavına katılan öğrencilere 60 soru sorulacağını ve 120 dakika süre verileceğini söyledi. Sınavda başarılı olan adayların ikinci bir sınava tabi tutulacağını kaydeden Kıldırgıcı, belirleyecekleri 165 öğrenciye 10 farklı branşta Alanya Gençlik Merkezi’nde 3 yıl süreyle ücretsiz olarak eğitim verileceğini kaydetti.

Atölyelerin amacı Türkiye’nin teknoloji kalkınma programı Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturmak ve teknoloji üretme yetkinliği yüksek, genç bireyler yetiştirmek. Kurulacak Teknoloji Atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli ile 3 yıl boyunca uzman eğitimciler tarafından ücretsiz olarak, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zekâ gibi 10 farklı alanda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor.