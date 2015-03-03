Akıllı telefonlar depremde hayat kurtaracak

TEST kullanıcıları, depremin hemen sonrasında çektikleri hasarlı bina fotoğraflarını uygulamaya yükleyerek bilgi paylaşımında bulunacak. Uygulama ile depremin hemen ardından ekiplerin olay yerini hızlı bir şekilde tespit ederek enkaz altında kalanlara kısa sürede müdahale etmesi sağlanacak. Uygulamanın, büyük hasarlara yol açacak olası depremler sonrasında saniyelerin bile büyük önem arz ettiği “kurtarma” çalışmaları konusunda büyük katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.
“AFET ANINDA HIZLI, GÜVENİLİR VE FAYDALI BİLGİNİN ULAŞTIRILMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR”
Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün, ülkemizde yaşanan deprem afetleri sonrasında en çok ihtiyaç duyulan lojistik hizmetlerin başında iletişimin geldiğine dikkat çekti.
“Afet anında hızlı, güvenilir ve faydalı bilginin hem afetten etkilenen insanlara hem de afeti yönetecek insanlara ulaştırılması hayati önem taşımaktadır” diyen Tün, “Anadolu Üniversitesi bu ihtiyaçtan yola çıkarak, hem vatandaşın yaşanan depremin etkileri hakkında bilgi sahibi olması hem de depremin hemen sonrasında vatandaştan gelen bilgilerden yararlanarak sağlıklı bir afet yönetim planlaması yapılabilmesine olanak sağlayacak hizmetlerden birisi olan Eskişehir Deprem Bilgi Sistemi (ESDBS) Mobil Uygulamasını geliştirmiştir” ifadelerini kullandı.
“İNSANLAR, DEPREMİN HEMEN SONRASINDA ÇEKTİKLERİ HASARLI BİR BİNA FOTOĞRAFINI UYGULAMAYA YÜKLEYEREK BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNABİLECEKLERDİR”
Bu uygulamayı akıllı telefonlarına yükleyen vatandaşların, hissettiği deprem hakkında depremin hangi mahallede ne kadar sarsıntı ürettiği bilgisine deprem anında sahip olabileceklerini de anlatan Tün, şöyle konuştu:“Uygulama aynı zamanda, yaşanan olası bir deprem sonrasında kullanıcılardan hissettikleri depremin şiddeti hakkında bilgi toplayarak ve kullanıcıların konum bilgileriyle birlikte depremin hemen sonrasında çektikleri hasarlı bir bina fotoğrafını uygulamaya yükleyerek bilgi paylaşımında bulunmalarına imkan tanıyacaktır. Afetten etkilenen insanların bilgi paylaşım platformu olarak da kullanabilecekleri bu uygulama ile afet sonrası ihtiyaç analizlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, duyurulara hızlı erişim, sosyal medyada haberleşme, imkan ve olanakların verimli kullanılabilmesi gibi birçok lojistik hizmetlere önemli bir bilgi kaynağı sağlanabilecektir. Uygulamanın hizmete alınması ile birlikte vatandaşlara detaylı bilgilendirme yapılacaktır.”Öte yandan uygulamanın geliştirilmesi kapsamındaki çalışmaların, Anadolu Üniversitesi öncülüğünde Eskişehir Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Tepebaşı Belediyesi ile koordinasyonlu bir şekilde yürütüldüğü bildirildi.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 11:33