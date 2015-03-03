Akıllı telefonlar depremde hayat kurtaracak

TEST kullanıcıları, depremin hemen sonrasında çektikleri hasarlı bina fotoğraflarını uygulamaya yükleyerek bilgi paylaşımında bulunacak. Uygulama ile depremin hemen ardından ekiplerin olay yerini hızlı bir şekilde tespit ederek enkaz altında kalanlara kısa sürede müdahale etmesi sağlanacak. Uygulamanın, büyük hasarlara yol açacak olası depremler sonrasında saniyelerin bile büyük önem arz ettiği “kurtarma” çalışmaları konusunda büyük katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.





“AFET ANINDA HIZLI, GÜVENİLİR VE FAYDALI BİLGİNİN ULAŞTIRILMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR”





Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün, ülkemizde yaşanan deprem afetleri sonrasında en çok ihtiyaç duyulan lojistik hizmetlerin başında iletişimin geldiğine dikkat çekti.

“Afet anında hızlı, güvenilir ve faydalı bilginin hem afetten etkilenen insanlara hem de afeti yönetecek insanlara ulaştırılması hayati önem taşımaktadır” diyen Tün, “Anadolu Üniversitesi bu ihtiyaçtan yola çıkarak, hem vatandaşın yaşanan depremin etkileri hakkında bilgi sahibi olması hem de depremin hemen sonrasında vatandaştan gelen bilgilerden yararlanarak sağlıklı bir afet yönetim planlaması yapılabilmesine olanak sağlayacak hizmetlerden birisi olan Eskişehir Deprem Bilgi Sistemi (ESDBS) Mobil Uygulamasını geliştirmiştir” ifadelerini kullandı.





“İNSANLAR, DEPREMİN HEMEN SONRASINDA ÇEKTİKLERİ HASARLI BİR BİNA FOTOĞRAFINI UYGULAMAYA YÜKLEYEREK BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNABİLECEKLERDİR”



