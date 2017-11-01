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Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha kapattırdı

Dünyanın önde gelen DSLR makine üreticilerinden biri olan Nikon, Çin’de bulunan bir fabrikasını daha kapatmak zorunda kaldı. Bu kapatmalara ise Akıllı telefonlarında ki gelişmelerin neden olduğu belirtiliyor

Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha kapattırdı

Dünyanın önde gelen DSLR makine üreticilerinden biri olan Nikon, Çin’de bulunan bir fabrikasını daha kapatmak zorunda kaldı. Bu kapatmalara ise Akıllı telefonlarında ki gelişmelerin neden olduğu belirtiliyor

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:50
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha kapattırdı
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SLR fotoğraf makinesi denince akla ilk gelen firmalardan biri olan firma Nikon, yaptığı açıklamaya göre Çin’de bir fabrikasını daha kapatmak zorunda kaldı. Mobil cihazlara eklenen kamera özelliğinin son dönemde büyük gelişme göstermesi bu fabrikaların kapanmasında en büyük etken olduğu ifade ediliyor.
Bildiğiniz gibi mobil cihazlara eklenen kameralar, her yeni modelde biraz daha gelişerek kullanıcılara sunuluyor. Bunun yanı sıra yazılım kanadı ile de birleşen cihazlar ekstra maliyet gerektirmeksizin filtreleme imkanını da beraberinde kullanıcılarına sunuyor. Teknoloji devlerinin de aralarında adeta bir yarış ve prestij haline gelen gelişmiş kamera donanımı, insanların dijital fotoğraf makinelerine olan ihtiyacının ne yazık ki ortadan kakmasına neden oluyor. Hal böyle olunca ünlü fotoğraf makinesi üreticileri de potansiyel var olan fabrikalarını bir bir kapatmak zorunda kalıyor.
Tabi ki bu düşüşler şirketlerin batması manasına gelmiyor. Profesyonel anlamda fotoğrafçılıkla uğraşanlar ve yılların devam eden ve yükselen sektörü sinema, her daim bu makinelere ihtiyaç duyuyor. Söz konusu firmalar, bir taraftan satış pazarında daralma yaşasa da diğer taraftan büyüye bir başka pazara adapte olmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra mobil cihaz üreticilerine dışarıdan ürettikleri kamera parçaları ile de akabinde yeni pazarlarda yerini almış oluyorlar.
 
Bunun en belirgin kanıtı olarak firmanın yeni piyasaya sürülen D850 modelinin stoklarının tükenmiş olması olarak gösterebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
DSLRNikonçin
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