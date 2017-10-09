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Akıllı telefonda oyun oynarken kör oldu!

Akıllı telefonlar hayatımızın her anında yanımızdalar ancak bazı durumlarda bu konu bağımlılığa kadar gidebiliyor. Çinli bir kadın akıllı telefonunda uzun süre oyun oynamaktan görme yeteneğini kaybetti. İnanılmaz olay bu bağımlılığın zararlarını ortaya koydu...

Akıllı telefonda oyun oynarken kör oldu!

Akıllı telefonlar hayatımızın her anında yanımızdalar ancak bazı durumlarda bu konu bağımlılığa kadar gidebiliyor. Çinli bir kadın akıllı telefonunda uzun süre oyun oynamaktan görme yeteneğini kaybetti. İnanılmaz olay bu bağımlılığın zararlarını ortaya koydu...

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:15
Akıllı telefonda oyun oynarken kör oldu!
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GÜN içinde akıllı telefon ekranında geçirdiğimiz süre git gide artıyor. Elektronik ekranların gözlere verdiği ciddi zarar ise herkes tarafından biliniyor. Çinli bir kadın gününün büyük bir bölümünü telefonunda oyun oynayarak geçirince kısmı kör haline geldi.
KALICI OLARAK KÖR OLABİLİR
Wu Xiaojing adı 21 yaşındaki oyuncu, popüler çok oyunculu bir akıllı telefon oyununun çok ciddi bir hayranıydı. Oyunu uzun süre oynamasının ardından sağ gözünde görüş kaybı fark etti ve hemen hastaneye götürüldü. Hastanede sağ gözde Retinal Arter Tıkanıklığı (RAO) teşhisi kondu.

“YİNE DE OYNAYACAĞIM”
Çinli sosyal medya sitesi Weibo’daki kullanıcılar çoğunlukla Wu’nun durumuna tepkili davrandılar. Sosyal medya kullanıcıları, “Hala yatakta bile cep telefonu tutuyor” yorumunda bulunarak tepkilerini dile getirdi. Wu ise hala oyunu telefonundan kaldırmayı düşünmediğini ve oynayacağını söylüyor.

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